Argentina-Portogallo, inizia il cammino mondiale: Messi e Cristiano Ronaldo possono davvero affrontarsi in finale? Tutti gli incastri possibili

Sesta partecipazione per l'argentino e il portoghese. Insieme al portiere del Messico Ochoa, nessuno era stato convocato per così tante edizioni. L'ultima sfida tra le due leggende è difficile, ma non impossibile

Per quasi vent’anni si sono divisi un’epoca calcistica intera. Insieme hanno vinto tredici Palloni d’Oro e 86 trofei, segnato 1624 gol con i club e 260 con le rispettive nazionali. Il Mondiale americano sarà l’ultima volta che vedremo nello stesso tabellone Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, protagonisti di una delle rivalità sportive più leggendarie di sempre. Il destino ha voluto farli debuttare lo stesso giorno, quantomeno con il fuso italiano. L’Argentina campione del mondo in carica aprirà la sua Coppa del Mondo contro l’Algeria il 17 giugno alle 3:00 italiane, mentre a Kansas City è ancora il 16 giugno. Esattamente 20 anni dopo l’esordio assoluto di Messi ai Mondiali: il 16 giugno 2006 l’allora giovane promessa argentina subentrò e ci mise appena 16 minuti per segnare e fornire un assist. Un biglietto da visita di quello che poi sarebbe stato. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo inizierà il suo cammino mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo alle 19:00 italiane (le 12:00 locali).

Messi e Cristiano Ronaldo, per la sesta volta ai Mondiali

Messi e Ronaldo. Ronaldo e Messi. Quante volte si sono sfidati per vincere un trofeo, individuale o di squadra. È la sesta volta che i loro nomi figurano nelle convocazioni del Mondiale: nessuno come loro. Solo il messicano Ochoa, anche lui chiamato per la sesta volta in questa edizione. Gli anni sono passati. Messi non è più il simbolo del Barcellona, Ronaldo non distrugge qualsiasi record con il Real Madrid. Ma il loro status rimane. L’ottimismo per questo Mondiale è maggiore per il Portogallo di CR7, alla ricerca del primo successo in Coppa del Mondo della sua storia. «Partiamo con grandi speranze, fisicamente sto bene, non avete visto le partite? Quando le cose si faranno difficili, lì vedremo i veri campioni. Dipenderà da molti fattori, sono molto fiducioso che andrà tutto bene», ha detto Cristiano Ronaldo. Messi ha già alzato quella coppa sognata dal portoghese, quattro anni fa in Qatar. Da quattro anni tanto è cambiato. Messi conosce bene gli stadi americani grazie al trasferimento all’Inter Miami, Ronaldo è diventato il simbolo del campionato arabo con l’Al-Nassr. Una cosa non è variata: l’Argentina e il Portogallo si affidano ancora una volta a loro due.

Messi e Ronaldo possono incontrarsi in finale?

L’ultimo scontro tra Messi e Ronaldo risale al gennaio 2023, nella partita tra il Psg e la selezione delle all-stars del campionato arabo. Finì 5-4 per la squadra francese, ma con una doppietta di CR7. L’ultimo vero scontro tra i due risale a quando Messi era ancora un giocatore del Barcellona e Ronaldo uno della Juventus: finì 3-0 per i bianconeri con bis su rigore del portoghese. Ora per molti appassionati di calcio il sogno è di vederli sfidare per l’ultima volta con in palio la Coppa del Mondo, il 19 luglio. È possibile? Sì. L’Argentina è la favorita del girone J, composto anche da Algeria, Austria e Giordania. Il Portogallo è il più forte nel gruppo K con Congo, Uzbekistan di Cannavaro e Colombia. Se, come da pronostici, Messi e Ronaldo dovessero vincere i propri gironi, si troverebbero dallo stesso lato del tabellone. Se poi dovessero vincere i rispettivi sedicesimi di finale, si incrocerebbero ai quarti di finale.

La situazione cambierebbe granché se il Portogallo arrivasse secondo nel proprio gruppo e l’Argentina prima nel suo. In quel caso Messi e Ronaldo potrebbero incrociarsi nella semifinale del 14 luglio. Il Portogallo però si ritroverebbe la seconda tra Croazia e Inghilterra ai sedicesimi e la Spagna negli eventuali ottavi di finale: un tabellone di ferro. Se fosse invece l’Argentina a non vincere il suo girone, con il Portogallo primo nel proprio, l’incrocio sarebbe sempre in semifinale, ma Messi sfiderebbe la Spagna di Lamine Yamal subito ai sedicesimi. Se entrambi dovessero arrivare secondi, si incrocerebbero agli ottavi. C’è un unico caso in cui Messi e Ronaldo possono trovarsi nei due lati opposti del tabellone e quindi potenzialmente in finale, ma serve che il Portogallo arrivi terzo nel suo girone e passi comunque il turno. Difficile, se non impossibile. Ma mai dire mai.