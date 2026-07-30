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«Vai fuori!», le urla di Gattuso che caccia Taylor. Scoppia il caso alla Lazio, la reazione del giocatore in allenamento: cosa è successo – Il video

30 Luglio 2026 - 16:30 Matteo Revellino
La sfuriata dell'allenatore contro il giocatore olandese. Cosa mostrano le immagini del canale ufficiale della Lazio diventate virali
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Continua l’estate complicata in casa Lazio. Dopo la protesta dei tifosi, arrivati a disertare la campagna abbonamenti, e un mercato che stenta a decollare, è scoppiata la tensione durante l’allenamento mattutino a Formello, dove i biancocelesti stanno svolgendo il ritiro pre-campionato. Dopo un’ora dall’inizio dell’allenamento si è accesa una dura lite tra Gennaro Gattuso e il centrocampista olandese Kenneth Taylor. Al neo allenatore della Lazio non sono andate giù alcune parole che il suo giocatore gli ha rivolto. Così, Gattuso ha urlato a Taylor di lasciare il campo prima della fine della seduta: «Vai fuori!».

Dov’è nata la lite tra Gattuso e Taylor

L’episodio è stato mostrato in video dal canale ufficiale della Lazio, che stava trasmettendo l’intero allenamento. La causa della lite è stata la reazione di Taylor dopo un contrasto giudicato eccessivamente duro dallo stesso centrocampista olandese. Gattuso, ritenendolo un normale contrasto di gioco, ha invitato l’ex giocatore dell’Ajax a proseguire normalmente, senza lagnarsi. A quel punto è scoppiata la lite: Taylor ha fatto un gesto con il braccio rivolto verso il suo allenatore, dicendo qualcosa che l’ex ct dell’Italia non ha gradito. Gattuso ha quindi urlato all’olandese di abbandonare il campo e di rientrare anticipatamente negli spogliatoi, cosa che Taylor ha fatto immediatamente senza aggiungere altro, togliendosi la pettorina. Probabile che alla fine della seduta i due si siano ritrovati in privato per chiarire la situazione. Il tutto sotto gli occhi dei compagni che, increduli e immobili, hanno assistito alla scena. Nel pomeriggio è previsto un altro allenamento e il centrocampista dovrebbe prenderne parte regolarmente.

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