Mondiali 2026, la Germania travolge il Curaçao: finisce 7-1

Così finisce la partita a Houston nella prima giornata del girone E

La Germania debutta nel Mondiale 2026 con una vittoria schiacciante, 7 a 1 contro il Curaçao nella prima giornata del girone E, nella partita disputata a Houston.

La vittoria della Germania

I tedeschi partono forte e passano dopo appena sei minuti con Nmecha, ma subiscono subito il momentaneo pareggio dei debuttanti con Comenencia, in quella che resta una delle poche fiammate offensive della selezione caraibica. Prima dell’intervallo, però, la Germania rialza subito il ritmo e chiude di fatto i conti con le reti di Schlotterbeck e Havertz su calcio di rigore. Nella ripresa, arrivano poi anche i gol di Musiala, Brown, Undav e ancora Haavertz.