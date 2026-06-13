L’amara sorpresa della nazionale inglese ai Mondiali: rubati i palloni e le scarpe dei calciatori

Secondo alcuni media ci sarebbero già due arresti. Alcuni veicoli che trasportavano il materiale al centro sportivo verso Kansas City sono stati forzati

Sono stati rubati palloni, scarpe da calcio e altro materiale alla nazionale inglese, mentre era diretta al centro di allenamento di Kansas City dalla Florida, in occasione dei Mondiali. Lo riporta la BBC. I veicoli che trasportavano il materiale al centro sportivo di Swope sono stati forzati.

Sul caso lavora il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri

La Football Association ha confermato alla Press Association britannica che si è verificato un incidente, ma non ha potuto fornire ulteriori informazioni. Anche perché sul caso c’è il dipartimento di polizia di Kansas City, Missouri. Gli agenti hanno dichiarato al Daily Mail: «Stiamo indagando su un possibile furto di materiale da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, con alcuni oggetti mancanti. Le indagini sono in corso». Dovrebbero esserci stati già due collegati al caso. L’Inghilterra di Thomas Tuchel dovrebbe allenarsi per la prima volta allo Swope Soccer Village alle 17:00 (22:00 GMT) di sabato, dopo il trasferimento dal centro di allenamento pre-torneo in Florida.