«C’è Steve Jobs sugli spalti». Ma è morto da 15 anni. La gaffe del Tg1 diventa virale – Il video

Bill Gates scambiato per il fondatore della Apple. E la rete non perdona

Non poteva esser lui, ma nel servizio del TG1 sul pubblico dei mondiali la giornalista ha elencato la lista di star sugli spalti citando qualcuno che è morto 15 anni fa. «Hollywood prende forma sugli spalti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore». Il fondatore di Apple è morto nel 2011. E al suo posto, sugli spalti, per davvero c’era Bill Gates.

Secondo il Tg1 Steve Jobs è tornato in vita per assistere ai Mondiali #FIFAWorldCup https://t.co/sCFoV4HNzl pic.twitter.com/0gx5oGKX0q — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 13, 2026

Il video ha spopolato un po’ ovunque. Una gaffe, che si aggiunge a quella, non ancora perdonata, sulla cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026. Per mandare in onda il Tg1 si è deciso di tagliare l’esibizione di Shakira. Un errore di timing, hanno poi spiegato da viale Mazzini, ancora difficile da digerire per il pubblico da casa.