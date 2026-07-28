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Suri Cruise cambia ufficialmente cognome: addio a papà Tom Cruise ora è Suri Noelle

28 Luglio 2026 - 23:46 Alba Romano
suri noelle
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La scelta è anche un omaggio alla madre, di cui Noelle è il secondo nome
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Suri, la figlia ventenne nata dal matrimonio tra Katie Holmes e Tom Cruise, ha tagliato definitivamente i ponti con il padre. Dalle liste elettorali della contea di Allegheny, in Pennsylvania, è emerso che nel 2024 la giovane si è iscritta con il cognome Suri Noelle, rendendolo il suo nome legale a tutti gli effetti. Il nuovo cognome è anche un omaggio alla madre, di cui Noelle è il secondo nome.

Lo strappo dal 2013

La decisione arriva dopo oltre un decennio di distacco: Suri non ha più contatti con l’attore dal 2013, anno successivo al divorzio dei genitori, principalmente a causa dell’adesione di Cruise a Scientology. Dopo aver vissuto a New York con Katie Holmes, la giovane studia oggi alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Quello di Suri non è un caso isolato. Sempre più figli d’arte scelgono di prendere le distanze dai padri famosi: tra i casi più noti ci sono i figli di Brad Pitt e Angelina Jolie (tra cui Shiloh, Zahara, Maddox e la giovane Vivienne), che hanno progressivamente rinunciato al cognome paterno.

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