Glen Hansard morto dopo la caduta in moto, chi era il cantautore premio Oscar con “Falling Slowly” – Il video

La tragedia a 56 anni dell'artista irlandese. In Italia avrebbe avuto quattro tappe del suo tour

Il mondo della musica dice addio a Glen Hansard, cantautore irlandese che se n’è andato a 56 anni in un incidente stradale. L’artista ha perso la vita dopo essere caduto dalla moto a Lucan, sobborgo alla periferia di Dublino: lo riporta l’Irish Times, secondo cui Hansard avrebbe perso il controllo del mezzo prima dello schianto. Una notizia che arriva a colpire duramente non solo l’Irlanda, ma tutti quelli che negli anni lo avevano seguito anche fuori dai confini nazionali.

Chi era Glen Hansard, dai Frames all’Oscar per Falling Slowly

Il nome di Hansard era diventato familiare al grande pubblico nel 2007, quando la sua Falling Slowly, colonna sonora del film Once, si era aggiudicata il premio Oscar. Ma la sua carriera affondava le radici molto più indietro: cantautore e chitarrista, si era costruito una reputazione prima in Irlanda e poi all’estero grazie ai Frames, per poi affermarsi anche come solista fino a diventare uno dei musicisti folk più stimati d’Europa negli ultimi decenni. Il legame con l’Italia era tutt’altro che marginale: a fine anno erano attesi quattro concerti in Italia, parte di un tour che ora non si farà più.

Gli esordi a Dublino, il cinema e l’impegno per i senzatetto

Nato nel 1970 a Ballymun, quartiere alla periferia di Dublino, Hansard aveva iniziato come musicista di strada proprio nella capitale irlandese, prima ancora di fondare i Frames, gruppo folk rock con cui non ha mai smesso di suonare. Poco più che ventenne era arrivato anche al cinema, conquistando un ruolo da protagonista nella commedia musicale The Commitments e ottenendo così il suo primo vero successo internazionale. Fuori dal palco, l’artista si era speso a lungo per le campagne contro il disagio abitativo, diventando un volto ricorrente della kermesse musicale di strada che ogni anno, alla vigilia di Natale, anima il centro di Dublino.