«Sto impazzendo, tutti i ca*** di giorni me ne succede una», Emma bloccata in ascensore: la scena di panico – Il video

L'imprevisto mentre la cantante stava portando fuori la spazzatura. Il racconto impietoso della manager che ha montato tutti i momenti condivisi su Instagram

Momenti di puro panico per Emma Marrone, rimasta chiusa in ascensore insieme alla manager Francesca Salvini. La cantante toscana stava semplicemente portando giù la plastica per la raccolta differenziata quando la cabina si è fermata di colpo. Il terrore ha preso il sopravvento, tanto da spingerla a sbottare: «Io chiamo i vigili del fuoco subito. Sto impazzendo. Com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i ca**o di giorni me ne succede una». A raccontare l’episodio, come riporta FQMagazine, è stata proprio Francesca Salvini, che ha condiviso sui social un video montato con i momenti vissuti insieme alla cantante, mentre lei si sventolava con un ventaglio cercando disperatamente una soluzione per farsi sentire.

Passato lo spavento, Emma non ha perso l’occasione per scherzarci su. Prima ha postato la locandina di The Lift, horror olandese del 1983, accompagnandola con la frase «Take the stars, take the stairs, for the God’s sake, take the stairs» (prendi le scale, per carità di Dio, prendi le scale). Poi ha rassicurato i suoi 6,6 milioni di follower con un messaggio più leggero: «Raga tutto bene, sono salva. Ma soprattutto, sono Brunette again», pubblicato in una story dopo una visita dal parrucchiere.