La rabbia di Matilde, figlia di Bianca Balti: «Mi hanno detto che ero troppo magra e sembravo malata. Non sapete quanto possono ferire le parole»

L'aggressione di una signora, in un bar di Parigi. «Le ho detto che non dovrebbe fare simili commenti a ragazze giovani per strada, perché non può sapere quale impatto possano avere certe parole»

Matilde Lucidi sta seguendo le orme di mamma Bianca Balti. Nonostante la giovane età, la 19enne si sta già affermando nelle passerelle internazionali, con un futuro che si preannuncia luminoso. Dopo l’esordio alla Paris Fashion Week, Matilde ha sfilato per Miu Miu e, più di recente, per Dior. In rete condivide scatti di lavoro e momenti con gli amici. Raramente fa uscite critiche ma stavolta sulle Instagram Stories ha condiviso un episodio spiacevole. «Stavo camminando – racconta – quando una signora ha iniziato a urlarmi contro, dicendo che ero troppo magra e che sembravo malata. Ho provato a ignorarla, ma ha continuato. Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente e che non dovrebbe fare simili commenti a ragazze giovani per strada, perché non può sapere quale impatto possano avere certe parole».

«Non giudicate la salute dal peso»: l’appello per una maggiore empatia

«Per tutta la vita ho avuto a che fare con persone che si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico semplicemente guardandomi», ha scritto. «Ci sono persone magre per natura che fanno un’enorme fatica a prendere peso, anche se lo desiderano. Non potete sapere cosa stia attraversando una persona né quanto un commento possa ferirla. Per favore, non siate quel tipo di persone».