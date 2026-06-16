Quella foto del tifoso tedesco vestito da Hitler che tutti stanno condividendo è stata alterata

Il video originale mostra un'altra persona

Sui social sta circolando uno screenshot che mostrerebbe un uomo con baffi e capigliatura analoghi a quelli di Adolf Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti durante una partita dei Mondiali 2026 contro Curacao. La versione che circola in Italia è ritagliata, mostrando soltanto il soggetto in questione, accompagnato da richieste come «Date un titolo a questa foto» o «ci sono attimi che non hanno bisogno di essere raccontati». L’unico titolo che si può dare è “Alterato”.

La diffusione social del falso screenshot

L’immagine è stata condivisa da diverse pagine social, come DirettaGoal, Politicamente Sportivo e Utopia.

La versione dello screenshot modificato che circola in Italia

Un’immagine più completa circola però su X, mostrando il volto dei tifosi attorno al protagonista oggetto di verifica.

L’immagine più ampia condivisa sulla piattaforma X.

C’è chi, come l’account Niggler, ha utilizzato l’AI di X, Grok, per realizzare un falso video con i tifosi tedeschi in versione nazista.

Il falso video generato con Grok

L’immagine è stata manipolata

L’immagine riporta la grafica di una diretta televisiva, trasmessa durante la partita tra Germania e Curacao. Online è reperibile l’intera partita su Youtube, attraverso il canale di Fox Sports. Purtroppo, per il pubblico italiano non è possibile visualizzare il video. Nella schermata, infatti, leggiamo: “L’utente che ha caricato questo video non lo ha reso disponibile nel tuo paese”.

Il blocco geografico visibile in Italia per lo streaming della partita su YouTube.

Attraverso una VPN, è possibile andare a cercare le scene riprese durante i tempi di recupero del primo tempo della partita (nella grafica, infatti, leggiamo 50:08 +4, che indica proprio i tempi di recupero nel primo tempo). Di fatto, confrontando lo screenshot virale con il fotogramma originale della trasmissione televisiva, nella stessa posizione all’interno della tribuna compare una persona del tutto diversa.

Il fotogramma originale della trasmissione televisiva: la persona in tribuna non ha le sembianze di Hitler.

Conclusioni

Lo screenshot è stato alterato per inserire una figura con i tratti di Hitler in un fotogramma reale della partita Germania-Curacao del Mondiale 2026. Nelle riprese originali viene mostrata una persona diversa. La versione in circolazione su Facebook in Italia è inoltre tagliata.

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