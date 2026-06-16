Fact-checking
Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
FACT-CHECKINGAdolf HitlerFake newsGermaniaMondiali 2026Nazismo

Quella foto del tifoso tedesco vestito da Hitler che tutti stanno condividendo è stata alterata

16 Giugno 2026 - 12:21 David Puente
Screenshot manipolato che mostra un uomo con le sembianze di Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti durante Germania-Curacao ai Mondiali 2026, con il punteggio 3-1 visibile nella grafica televisiva
Screenshot manipolato che mostra un uomo con le sembianze di Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti durante Germania-Curacao ai Mondiali 2026, con il punteggio 3-1 visibile nella grafica televisiva
Il video originale mostra un'altra persona
Google Preferred Site

Sui social sta circolando uno screenshot che mostrerebbe un uomo con baffi e capigliatura analoghi a quelli di Adolf Hitler tra i tifosi tedeschi sugli spalti durante una partita dei Mondiali 2026 contro Curacao. La versione che circola in Italia è ritagliata, mostrando soltanto il soggetto in questione, accompagnato da richieste come «Date un titolo a questa foto» o «ci sono attimi che non hanno bisogno di essere raccontati». L’unico titolo che si può dare è “Alterato”.

La diffusione social del falso screenshot

L’immagine è stata condivisa da diverse pagine social, come DirettaGoal, Politicamente Sportivo e Utopia.

Screenshot ritagliato del presunto tifoso tedesco simile a Adolf Hitler in tribuna ai Mondiali 2026
La versione dello screenshot modificato che circola in Italia

Un’immagine più completa circola però su X, mostrando il volto dei tifosi attorno al protagonista oggetto di verifica.

Ti potrebbe interessare

Screenshot completo da X che mostra il contesto e i volti degli altri tifosi intorno al soggetto.
L’immagine più ampia condivisa sulla piattaforma X.

C’è chi, come l’account Niggler, ha utilizzato l’AI di X, Grok, per realizzare un falso video con i tifosi tedeschi in versione nazista.

Screenshot completo da X che mostra il falso video, generato con Grox, con il finto tifoso vestito da Hitler che fa il saluto nazista.
Il falso video generato con Grok

L’immagine è stata manipolata

L’immagine riporta la grafica di una diretta televisiva, trasmessa durante la partita tra Germania e Curacao. Online è reperibile l’intera partita su Youtube, attraverso il canale di Fox Sports. Purtroppo, per il pubblico italiano non è possibile visualizzare il video. Nella schermata, infatti, leggiamo: “L’utente che ha caricato questo video non lo ha reso disponibile nel tuo paese”.

Schermata di errore di YouTube per restrizione geografica del video di Fox Sports.
Il blocco geografico visibile in Italia per lo streaming della partita su YouTube.

Attraverso una VPN, è possibile andare a cercare le scene riprese durante i tempi di recupero del primo tempo della partita (nella grafica, infatti, leggiamo 50:08 +4, che indica proprio i tempi di recupero nel primo tempo). Di fatto, confrontando lo screenshot virale con il fotogramma originale della trasmissione televisiva, nella stessa posizione all’interno della tribuna compare una persona del tutto diversa.

Fotogramma reale della diretta Fox Sports al minuto 50:08 che mostra un uomo diverso nella stessa posizione.
Il fotogramma originale della trasmissione televisiva: la persona in tribuna non ha le sembianze di Hitler.

Conclusioni

Lo screenshot è stato alterato per inserire una figura con i tratti di Hitler in un fotogramma reale della partita Germania-Curacao del Mondiale 2026. Nelle riprese originali viene mostrata una persona diversa. La versione in circolazione su Facebook in Italia è inoltre tagliata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

«Hanno messo disinfettante cancerogeno nell’acqua del rubinetto senza dircelo». Ma l’allarme che gira sui social è infondato

2.

La truffa della finta intervista di Gabanelli a Porta a Porta: sui social circolano decine di inserzioni a pagamento con immagini generate dall’AI

3.

I biolaboratori «segreti» di Gabbard in Ucraina erano pubblici da vent’anni

4.

Mondiali, CR7 non ha mai bussato alla porta di Homer e i Simpson non hanno previsto chi vincerà il torneo

5.

WhatsApp, il falso avviso sulla “Privacy avanzata” che spaventa i gruppi: ecco perché l’IA non è un rischio per le chat

leggi anche
Lamine Yamal Spagna
SPORT

Mondiali, la Spagna all’esordio: Yamal guida la pattuglia dei debuttanti nell’edizione 2026

Di Matteo Revellino
Amorim nuovo allenatore Milan
SPORT

Rivoluzione Milan, chi è il nuovo allenatore Amorim: le cifre del contratto. Trovato l’accordo anche con il nuovo Ds e Dt

Di Matteo Revellino
Tifosi Iran pre Nuova Zelanda
SPORT

L’esordio dell’Iran ai Mondiali dopo l’accordo con Trump: il rischio delle proteste degli esuli. Parla l’ex Inter Taremi, l’accusa alla Fifa: «C’è tensione»

Di Matteo Revellino
germania-curacao
SPORT

Mondiali 2026, la Germania travolge il Curaçao: finisce 7-1

Di Alba Romano