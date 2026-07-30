Trump ha una controfigura? L’uomo dietro di lui nel video è il suocero

Dopo la finale dei Mondiali FIFA 2026, un video mostra un uomo simile a Trump alle sue spalle. Sui social è esplosa la teoria della controfigura

Circola un video in cui, alle spalle di Donald Trump, si vede un uomo che gli somiglia in modo sorprendente. Sui social la domanda è sempre la stessa: Trump ha davvero una controfigura? Quell’uomo è Viktor Knavs, 80 anni, padre di Melania Trump e suocero del presidente.

La scena curiosa e i dubbi degli utenti

Le immagini risalgono al 19 luglio 2026. Trump parla con i giornalisti alla Joint Base Andrews di Maryland, appena rientrato dalla finale dei Mondiali di calcio FIFA 2026, dove la Spagna ha battuto l’Argentina per 3-1. Alle sue spalle, in giacca e cravatta, cammina un anziano dalla corporatura simile. Quello che i social hanno ribattezzato «Backup Trump», o «controfigura», è Viktor Knavs, il padre di Melania, che aveva seguito la famiglia alla finale.

Chi è Knavs e come è nata la narrazione della controfigura

Knavs è nato il 24 marzo 1944 e ha solo due anni più di Trump, corporatura simile, capelli bianchi. La somiglianza è reale, ma non è la sua controfigura. L’ufficio stampa della Casa Bianca ha incluso il nome di Knavs nella lista ufficiale delle persone a bordo di Air Force One per il rientro dalla finale, come confermato anche dai colleghi di Snopes. La viralità è esplosa dopo che il conduttore satirico Jon Stewart, nel suo «The Daily Show» del 20 luglio, ha scherzato sull’identità dell’uomo alle spalle del presidente, chiamandolo ironicamente «Backup Trump». Da lì il video ha rimbalzato su X, TikTok e poi in Italia.

Conclusioni

L’uomo alle spalle di Trump non è una controfigura, ma è Viktor Knavs, 80 anni, suocero del presidente e padre di Melania, che era con la famiglia alla finale dei Mondiali. Nessuna controfigura.

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