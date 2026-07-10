«Meloni snobba Trump alla NATO»: il video che circola è del 2025

Un reel su Facebook presenta le immagini come le «prime immagini» dal vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio 2026

Circola su Facebook un video in cui Donald Trump incontra Giorgia Meloni sul palco di un evento ufficiale, accompagnato dalla descrizione: «LA PREMIER ITALIANA GIORGIA MELONI SNOBBA DONALD TRUMP AL VERTICE NATO DI ANKARA IN TURCHIA. LE PRIME IMMAGINI ARRIVANO DA ELMUNDO_ES». Il video non ha nulla a che fare con il vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio 2026. Le immagini risalgono al 13 ottobre 2025 e mostrano il Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove i due leader erano invece in ottimi rapporti.

Il post Facebook con il reel virale. Il testo descrive la scena come girata al vertice NATO di Ankara, luglio 2026. Le immagini sono invece del Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, ottobre 2025.

Il video è del Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, ottobre 2025

Il video pubblicato dal canale YouTube di La7 il 16 ottobre 2025 mostra esattamente la scena in questione, dove Trump accoglie Meloni sul palco del vertice internazionale a Sharm el-Sheikh.

La scena al Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, 13 ottobre 2025. Il video è stato rilanciate come se fosse girato al vertice NATO di Ankara nel luglio 2026. (Fonte: La7)

Ad Ankara Meloni indossava un tailleur nero, non un vestito bianco

La prova più immediata è nell’abbigliamento. Nel video virale Meloni porta un vestito bianco, mentre ad Ankara la Premier si è presentata con un tailleur nero (7 luglio) e con uno verde (8 luglio).

A sinistra l’arrivo ad Ankara con il vestito nero, 7 luglio 2026. A destra, la conferenza stampa dell’8 luglio con il vestito verde.

Lo scontro tra Meloni e Trump

Negli ultimi mesi i rapporti tra Meloni e Trump si sono deteriorati. Tutto è cominciato ad aprile 2026, quando Meloni aveva definito «inaccettabili» le critiche di Trump a Papa Leone XIV. A giugno, al G7 di Evian, Trump aveva dichiarato in un’intervista a La7 che la premier lo aveva «implorato» di fare una foto con lui e che «le aveva fatto pena».

L’audio, poi diffuso integralmente da La7 su autorizzazione della Casa Bianca, ha confermato quelle parole. Meloni aveva risposto definendo le affermazioni «completamente inventate» e il ministro degli Esteri Tajani aveva cancellato la visita negli Stati Uniti.

Il 5 luglio Trump aveva poi pubblicato su Truth Social un meme con un’immagine alterata di Meloni con la didascalia «Restraining Order Needed», immagine già smentita come manipolata dal fact-checker americano Lead Stories.

Conclusioni

Il video del reel virale non mostra Meloni che «snobba» Trump al vertice NATO di Ankara. Le immagini risalgono al Summit per la pace di Sharm el-Sheikh del 13 ottobre 2025.

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