Trump arriva a Sharm accolto da Al Sisi: «È già la fase 2 dell’accordo per Gaza». Assente Netanyahu – La diretta
Donald Trump è atterrato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh per partecipare al summit per la pace in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo che questa mattina è intervenuto alla Knesset. Tra i grandi assenti al vertice in Egitto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In giornata, a Saharm El-Sheik sono arrivati diversi leader mondiali, pronti ad assistere al vertice in cui si discuterà del futuro di Gaza. Saltato invece l’incontro tra il presidente Usa e alcuni degli ostaggi liberati, anche a causa del forte ritardo sul programma della missione del tycoon.
L’assenza di Netanyahu a Sharm el-Sheikh
Benjamin Netanyahu non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh, nonostante le pressioni arrivate in mattinata dallo stesso Donald Trump, che aveva auspicato la sua presenza al summit. Il premier israeliano ha declinato l’invito ufficialmente per motivi religiosi, legati all’inizio della festività ebraica di Simchat Torà, che cade nel pomeriggio in Israele. Tuttavia, la sua assenza appare anche politicamente significativa. La partecipazione del presidente palestinese Abu Mazen avrebbe creato forti imbarazzi per Netanyahu, che dopo gli eventi del 7 ottobre ha escluso qualsiasi ruolo dell’Autorità Nazionale Palestinese nel futuro di Gaza. La scelta di non recarsi in Egitto eviterebbe dunque un incontro diretto tra i due leader e rifletterebbe la linea adottata dal governo israeliano nelle ultime settimane.
Chi sono i leader mondiali presenti in Egitto
A Sharm el-Sheikh, invece, sono già arrivati numerosi leader internazionali per la firma del nuovo Piano di pace per il Medio Oriente, promosso dagli Stati Uniti e ospitato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Tra i partecipanti figurano il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni. Non mancano il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier spagnolo Pedro Sánchez, e l’ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato come futuro vicecapo del Consiglio di pace per Gaza. Presente anche una delegazione saudita guidata dal principe Faisal bin Farhan. Il vertice, che prevede interventi di al-Sisi e Trump, culminerà con la firma collettiva del documento di pace e la tradizionale «foto di famiglia» dei leader.
Trump stringe mano a Meloni e scherza: «Chi è questa donna?»
Su un palco con una grande scritta “Peace 2025”, il presidente degli Stati Uniti ha salutato uno a uno i leader presenti al vertice di pace a Sharm el-Sheikh, posando nelle foto con il gesto del pollice alzato. Un gesto che ha sollecitato di fare anche al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Chi è questa donna?», ha scherzato Trump accogliendo sul palco la premier italiana Giorgia Meloni, con cui ha scambiato qualche rapida battuta. Poco prima il presidente americano ha avuto una lunga stretta di mano con il presidente francese Emmanuel Macron. Dopo aver sorriso dicendo due volte «chi è questa donna?», Trump accogliendo Meloni sul palco e stringendole la mano ha poi aggiunto, «a beautiful woman», una bella donna.
Al Sisi: «A novembre al Cairo vertice su ricostruzione Gaza»
Una conferenza al Cairo a novembre per «la rapida ripresa e la ricostruzione» è stata annunciata dal presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi negli incontri con i leader al summit di pace per Gaza a Sharm el-Sheikh. Come riferisce la presidenza egiziana, l’obiettivo è «costruire sullo slancio generato» da questo vertice. Al-Sisi ne ha parlato anche nel bilaterale con il presidente Donald Trump, auspicando il sostegno degli Stati Uniti a questa iniziativa.
Trump: «Vorrei avere Al Sisi nel consiglio pace per Gaza»
Donald Trump ha detto di voler Al Sisi all’interno del consiglio per la pace per Gaza. «Molti leader vogliono farne parte», ha aggiunto il presidente americano.
Trump: «Pronto a revocare sanzioni quando Iran sarà il momento»
«Sono pronto a revocare le sanzioni quando saranno pronti a negoziare. Non possono sopravvivere con le sanzioni»: lo ha detto Donald Trump parlando a Sharm el Sheik col presidente egiziano, aggiungendo che Teheran «ha bisogno di aiuto» e ritenendo che voglia un accordo sul nucleare.
Trump: «è iniziata già la fase 2 dell'accordo per Gaza»
«La fase due dell’accordo a Gaza è già iniziata». Lo ha detto Donald Trump a Sharm El Sheikh
Meloni a Al-Sisi: «Quadro di pace si basi su soluzione due Stati»
A margine del summit per la pace su Gaza, la premier Giorgia Meloni ha avuto un lungo colloquio con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nel corso del quale hanno discusso dei prossimi passi per la ricostruzione e la stabilizzazione della Striscia di Gaza. Come riferisce Palazzo Chigi, Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia «a contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo della Striscia» e al rilancio di un processo politico «basato sulla soluzione dei due Stati», sottolineando la necessità di un quadro di pace duraturo, fondato su sicurezza e stabilità per l’intera regione. Da parte sua, al-Sisi – riferisce la presidenza egiziana – ha ricordato «l’importanza dell’accordo di cessate il fuoco» come risultato di due anni di mediazioni egiziane con Qatar e Stati Uniti, evidenziando la priorità di creare le condizioni per una Palestina indipendente e per una rapida ricostruzione della Striscia. L’incontro ha offerto anche l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali e sull’attuazione dei progetti del Piano Mattei nei settori della formazione, dell’energia e dell’agricoltura sostenibile.
Sisi accoglie Trump a Sharm, in auto insieme al summit di pace
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accolto dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla pista dell’aeroporto di Sharm el-Sheikh, ai piedi della scaletta dell’Air Force One. Dopo essersi fermati brevemente a parlare, i due leader sono saliti assieme a bordo di un’auto con le bandierine dei loro Paesi, con cui ora si dirigeranno al centro congressi sede del summit di pace per Gaza.
Trump arrivato a Sharm per il vertice sulla pace
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato all’aeroporto internazionale di Sharm El-Sheikh per partecipare al summit della pace. Lo riferiscono fonti egiziane aeroportuali. Era atteso alle 13.45, ora locale egiziana, secondo il programma originario, ma è arrivato oltre tre ore dopo a causa del prolungarsi della sua visita in Israele. L’Air Force one è stato scortato da sei caccia, come si è visto nelle immagini delle fasi di atterraggio trasmesse in diretta dalle televisioni. Prima di atterrare, l’aereo ha sorvolato per alcuni minuti l’area dello scalo.