Trump arriva a Sharm accolto da Al Sisi: «È già la fase 2 dell’accordo per Gaza». Assente Netanyahu – La diretta

Il premier israeliano si è giustificato dicendo di non poter partecipare al vertice per «motivi religiosi». Tra gli altri leader presenti in Egitto anche Giorgia Meloni e Emmanuel Macron

Donald Trump è atterrato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh per partecipare al summit per la pace in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo che questa mattina è intervenuto alla Knesset. Tra i grandi assenti al vertice in Egitto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In giornata, a Saharm El-Sheik sono arrivati diversi leader mondiali, pronti ad assistere al vertice in cui si discuterà del futuro di Gaza. Saltato invece l’incontro tra il presidente Usa e alcuni degli ostaggi liberati, anche a causa del forte ritardo sul programma della missione del tycoon.

L’assenza di Netanyahu a Sharm el-Sheikh

Benjamin Netanyahu non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh, nonostante le pressioni arrivate in mattinata dallo stesso Donald Trump, che aveva auspicato la sua presenza al summit. Il premier israeliano ha declinato l’invito ufficialmente per motivi religiosi, legati all’inizio della festività ebraica di Simchat Torà, che cade nel pomeriggio in Israele. Tuttavia, la sua assenza appare anche politicamente significativa. La partecipazione del presidente palestinese Abu Mazen avrebbe creato forti imbarazzi per Netanyahu, che dopo gli eventi del 7 ottobre ha escluso qualsiasi ruolo dell’Autorità Nazionale Palestinese nel futuro di Gaza. La scelta di non recarsi in Egitto eviterebbe dunque un incontro diretto tra i due leader e rifletterebbe la linea adottata dal governo israeliano nelle ultime settimane.

Chi sono i leader mondiali presenti in Egitto

A Sharm el-Sheikh, invece, sono già arrivati numerosi leader internazionali per la firma del nuovo Piano di pace per il Medio Oriente, promosso dagli Stati Uniti e ospitato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Tra i partecipanti figurano il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni. Non mancano il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier spagnolo Pedro Sánchez, e l’ex primo ministro britannico Tony Blair, indicato come futuro vicecapo del Consiglio di pace per Gaza. Presente anche una delegazione saudita guidata dal principe Faisal bin Farhan. Il vertice, che prevede interventi di al-Sisi e Trump, culminerà con la firma collettiva del documento di pace e la tradizionale «foto di famiglia» dei leader.