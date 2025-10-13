Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
POLITICAPunti di VistaVideo

La telefonata tra un ostaggio israeliano e sua madre: "Stai tornando!" – Il video

13 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 In una videochiamata la madre dell'ostaggio israeliano Matan Zangauker, Einav, ha sentito suo figlio per la prima volta in oltre due anni, poco prima che venisse liberato dalla prigionia di Hamas a Gaza. Einav ha ripetuto più volte al figlio che la guerra era finita e che lui e gli altri ostaggi stavano finalmente tornando a casa. Gpo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Elezioni Regionali Toscana 2025, si conferma il calo dell’affluenza: 27,7% alle ore 19. Urne aperte anche domani: orari, candidati e come si vota

2.

L’anziana disabile che si è fidata di Mario Adinolfi e del suo club delle scommesse. In fumo 82mila euro: «Mi attaccano perché sono generoso»

3.

Piantedosi azzarda Meloni al Colle: «Sarebbe bellissimo». Renzi rilancia citando Berlusconi: «La sua fu sfiga»

4.

Segre al vetriolo contro le parole di Roccella su Auschwitz: «La memoria fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio»

5.

Roccella contro università e “gite” ad Auschwitz: «A cosa sono servite? A dire che l’antisemitismo era solo fascismo». Poi l’attacco agli atenei: «Luoghi di non-riflessione»