Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ESTERIDonald TrumpFotoGazaIsraeleMedio OrientePalestinaUSAVideo

«Riconosci la Palestina!». Chi sono i due deputati israeliani che hanno interrotto il discorso di Trump alla Knesset – Il video

13 Ottobre 2025 - 14:18 Alba Romano
embed
Il fuori programma durante il discorso del leader Usa al Parlamento di Gerusalemme: i due sono stati subito espulsi dall'Aula

Durante il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Knesset, due parlamentari israeliani, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno protestato mostrando un cartello con la scritta «Riconoscere la Palestina», suscitando urla e proteste tra i presenti. Il presidente del Parlamento Amir Ohana ha ordinato l’immediato allontanamento dei due parlamentari di sinistra dall’Aula. Riprendendo il suo intervento, poco dopo. Trump ha commentato con ironia: «Devo dire che siete efficienti».

Chi sono i due deputati «dissidenti»

In seguito, su X, è stato lo stesso Cassif a rivendicare e spiegare il suo gesto: «Sono stato espulso dalla sessione plenaria semplicemente perché ho avanzato la richiesta più elementare, condivisa dall’intera comunità internazionale: riconoscere lo Stato palestinese». Nel post è visibile anche l’immagine del cartello mostrato in Aula. Odeh, deputato del partito di sinistra Hadash-Taal e della Lista Comune, è uno dei principali leader della minoranza araba in Israele. Cassif appartiene alla stessa lista di sinistra Hadash ed è l’unico deputato comunista della Knesset. Era stato sempre lui ad agosto a provocare un pandemonio nell’Aula denunciando dal podio il «genocidio» in corso a Gaza.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In caso di attacco atomico non ci sono bunker per le alte cariche dello Stato. Il Quirinale: «È l’ultimo dei pensieri»

2.

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto»

3.

Morta schiacciata dal finestrino elettrico della sua Fiat 500. Il caso di Bernadette Delmotte in Francia e la lettera a Elkann: «Non vogliamo soldi»

4.

L’aiuto di Trump dietro gli attacchi alle raffinerie in Russia, la guerra sulla benzina di Putin: «Così i prezzi schizzano alle stelle»

5.

Zelensky a Trump: «Hai fermato la guerra a Gaza, ora fallo con Mosca». La telefonata sui missili Tomahawk: «Solo con la forza convinciamo Putin a trattare»

leggi anche
ESTERI

Donald Trump alla Knesset: «Israele ha vinto, ora pace e prosperità in Medio Oriente». Le ovazioni e la contestazione – Foto e video

Di Simone Disegni
hamas-isreale-rilascio-detenuti-palestinesi
ESTERI

Israele rilascia centinaia di prigionieri palestinesi: i primi bus accolti dalla folla in festa a Ramallah – Foto e video

Di Ugo Milano
ostaggi-liberi-hamas-israele-gemelli
ESTERI

Gaza, Hamas ha liberato tutti gli ostaggi israeliani: Trump ne incontrerà alcuni in ospedale – Foto e video

Di Alessandro D’Amato
ostaggi-liberi-von-der-leyen-meloni
ESTERI

Il sollievo dei leader europei dopo il rilascio degli ostaggi. Meloni: «Ora costruire la pace». Kallas: «Riparte la missione Ue a Rafah»

Di Diego Messini