«Riconosci la Palestina!». Chi sono i due deputati israeliani che hanno interrotto il discorso di Trump alla Knesset – Il video

Il fuori programma durante il discorso del leader Usa al Parlamento di Gerusalemme: i due sono stati subito espulsi dall'Aula

Durante il discorso del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Knesset, due parlamentari israeliani, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno protestato mostrando un cartello con la scritta «Riconoscere la Palestina», suscitando urla e proteste tra i presenti. Il presidente del Parlamento Amir Ohana ha ordinato l’immediato allontanamento dei due parlamentari di sinistra dall’Aula. Riprendendo il suo intervento, poco dopo. Trump ha commentato con ironia: «Devo dire che siete efficienti».

Chi sono i due deputati «dissidenti»

In seguito, su X, è stato lo stesso Cassif a rivendicare e spiegare il suo gesto: «Sono stato espulso dalla sessione plenaria semplicemente perché ho avanzato la richiesta più elementare, condivisa dall’intera comunità internazionale: riconoscere lo Stato palestinese». Nel post è visibile anche l’immagine del cartello mostrato in Aula. Odeh, deputato del partito di sinistra Hadash-Taal e della Lista Comune, è uno dei principali leader della minoranza araba in Israele. Cassif appartiene alla stessa lista di sinistra Hadash ed è l’unico deputato comunista della Knesset. Era stato sempre lui ad agosto a provocare un pandemonio nell’Aula denunciando dal podio il «genocidio» in corso a Gaza.