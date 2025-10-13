L’Italia e l’Europa sperano nella pace dopo il rilascio degli ostaggi. Tajani: «Ora tocca a noi». Kallas: «Riparte la missione Ue a Rafah»

I leader europei uniti nel sollievo per la liberazione dei rapiti si dicono pronti a lavorare per rafforzare il processo di pace

Dopo la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani da Gaza, anche i leader di Italia e Unione europea si uniscono al coro di sollievo e speranza per la svolta possibile nel devastante conflitto in Medio Oriente. «Dal Medioriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori», scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre la premier Giorgia Meloni è in viaggio verso l’Egitto. Oggi a Sharm el-Shekih si terrà infatti la cerimonia di celebrazione della firma sull’«Accordo di pace» spinto da Donald Trump e mediato anche da Egitto, Qatar e Turchia. «Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace. Tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perché la pace resista e si rafforzi. L’Italia contribuirà a far sì che il progetto dei “2 popoli 2 Stati” non rimanga uno slogan vuoto. Si impegnerà con lealtà e convinzione perché i due popoli possano trovare la pace nel rispetto e nella sicurezza».

Von der Leyen e Kallas: «L’Ue farà la sua parte per la pace»

Il senso d’urgenza dell’opportunità unica da non disperdere per aprire un altro cammino tra israeliani e palestinesi risuona pure nelle parole della leadership Ue. «Il rilascio degli ostaggi israeliani è un momento di pura gioia per le loro famiglia e di sollievo per il mondo intero. Significa che si può voltare pagina e aprire un nuovo capitolo», scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. «Siamo pronti a contribuire al successo del piano di pace per Gaza con tutti gli strumenti a nostra disposizione In particolare, fornendo sostegno alla governance e alla riforma dell’Anp. Saremo una forza attiva all’interno del gruppo dei donatori palestinesi. E forniremo finanziamenti dell’Ue per la ricostruzione di Gaza». A dare concretezza a tale disponibilità è l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, che dall’Ucraina – dove è oggi in visita – fa sapere che a partire da mercoledì l’Ue «riavvierà la missione civile di monitoraggio del valico (di Rafah, ndr) tra Gaza ed Egitto. Questa missione gioca un ruolo importante nel sostenere il cessate il fuoco». Messaggi di gioia, sollievo e impegno sul piano di pace Usa sono arrivati in mattinata pure dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer.

