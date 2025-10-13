Gaza, Hamas rilascia i primi 7 ostaggi. Trump: «La guerra è finita. Lo capite?»

Il rilascio avverrà in due fasi. Si comincia alle 8 del mattino

L’ala militare di Hamas ha pubblicato l’elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L’elenco non è diverso da quello noto in Israele: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Matan Engerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslavsky e Ariel Cune. Le famiglie sono state informate che il rilascio degli ostaggi israeliani avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10. I primi sette ostaggi sono stati rilasciati alle ore 7 del mattino alla Croce Rossa. In libertà sono già Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Hamas e il rilascio degli ostaggi

«Nell’ambito dell’accordo [di cessate il fuoco e] di scambio di prigionieri, le Brigate al-Qassam hanno deciso di rilasciare vivi i seguenti prigionieri sionisti», è la frase con cui Hamas accompagna l’annuncio del rilascio. Gli ostaggi citati dalle Brigate Ezzedine al-Qassam sul proprio canale Telegram fanno parte dei 48 prigionieri, sia vivi che deceduti, detenuti dai militanti palestinesi a Gaza. Intanto gli autobus della Croce Rossa stanno arrivando nella parte centrale della Striscia a Deir al-Balah. Lo scambio di ostaggi rappresenta la prima tappa del piano presentato dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alle ostilità. Il ritorno in Israele dei 48 ostaggi, vivi o morti, dovrà essere accompagnato dal rilascio da parte di Israele di 250 detenuti per «motivi di sicurezza». Tra cui molti condannati per attentati mortali contro Israele. E di 1.700 palestinesi arrestati a Gaza dall’ottobre 2023.

Il cessate il fuoco

Al quarto giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, il ritorno degli ostaggi segnerà un «evento storico che unisce tristezza e gioia», ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il loro arrivo è previsto nelle prime ore del mattino, secondo Shosh Bedrosian, portavoce di Netanyahu. Il governo si aspetta che i «20 ostaggi vivi siano liberati insieme e consegnati tutti contemporaneamente alla Croce Rossa». Le autorità israeliane prevedono tuttavia che non tutti gli ostaggi morti saranno restituiti oggi. In tal caso, secondo Bedrosian, «un organismo internazionale, concordato nell’ambito di questo piano, aiuterà a localizzare gli ostaggi (morti) se non saranno ritrovati e consegnati».

Donald Trump

Secondo fonti vicine ai negoziati, Hamas ha «completato i preparativi» per il rilascio degli ostaggi vivi. Ma continua a chiedere in cambio il rilascio dei leader palestinesi. Da parte sua, Israele ha avvertito che i detenuti palestinesi, che sono stati trasferiti in due prigioni specifiche, saranno rilasciati solo dopo la conferma che gli ostaggi sono stati restituiti. Trump è atteso in Israele alle 6,20 circa. Dopo uno scambio con Netanyahu, parlerà davanti al Parlamento e incontrerà i famigliari degli ostaggi. «La guerra è finita. D’accordo? Lo capite?», ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti al momento di lasciare gli Stati Uniti.