Verso la firma sulla tregua a Gaza, chi ci sarà in Egitto. Hamas: «Non governeremo noi». 20 ostaggi ancora vivi. «Forse liberi già oggi». Il Papa: «Una scintilla di speranza» – La diretta
È tutto pronto per l’inizio della fase uno del piano di pace proposto da Donald Trump fra Israele e Hamas. Domani, lunedì 13 ottobre, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la firma della tregua a Sharm el Sheikh, in Egitto. Poche ore prime, ma questo è ancora da confermare, potrebbero essere liberati gli ostaggi israeliani ancora nelle mani del gruppo di miliziani palestinesi. E proprio in vista del vertice egiziano, le diplomazie di Usa e Paesi arabi sono al lavoro per limare gli ultimi nodi irrisolti dell’accordo e accogliere i leader di tutto il mondo.
Hamas: «Rilascio ostaggi forse già oggi»
Hamas ha confermato a Israele che 20 ostaggi sono vivi e afferma che potrebbero essere rilasciati già oggi: lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla questione. Secondo il Wsj, il messaggio è stato inviato tramite mediatori arabi. Un funzionario israeliano ha dichiarato al giornale che Israele è pronto a ricevere gli ostaggi questa sera, anche se il rilascio è considerato più probabile lunedì.
Il Papa: «C'è una scintilla di speranza in Terra Santa»
«L’accordo sull’inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa. Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese». Lo ha detto papa Leone XIV all’Angelus.
Ben-Gvir: «Fermare la liberazione dei prigionieri palestinesi»
Il ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto formalmente al premier Benjamin Netanyahu di bloccare il rilascio di diversi ergastolani palestinesi che dovrebbero essere rilasciati in Cisgiordania nell’ambito dell’accordo di tregua a Gaza. Lo scrivono i media di Tel Aviv. Un centinaio di ergastolani non sono destinati all’espulsione, a differenza di altri che dovrebbero essere trasferiti nella Striscia di Gaza o all’estero. Ben-Gvir ha chiesto di modificare la decisione e la questione è al vaglio dell’ufficio del premier.
Fonti di Hamas: «Non parteciperemo al governo di Gaza»
Una fonte di Hamas vicina al team negoziale del gruppo ha dichiarato che Hamas non parteciperà al governo di Gaza nel dopoguerra. «Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione chiusa. Hamas non parteciperà in alcun modo alla fase di transizione, il che significa che ha rinunciato al controllo della Striscia, ma rimane una parte fondamentale del tessuto palestinese», ha detto la fonte, chiedendo l’anonimato per discutere questioni delicate.
Albanese: «Troppi assenti nel piano di pace di Trump. Dove sono i palestinesi?»
«Nel piano di pace proposto da Trump e Netanyahu ci sono troppi assenti. Anzitutto i palestinesi, cooptati da tecnocrati. Dove sono?». Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, a Perugia dove partecipa alla Marcia della pace. «Dov’è la Cisgiordania e dov’è la giustizia?», ha aggiunto. «Quello che è stato fatto a Gaza – ha detto ancora Albanese – non è l’esito di un terremoto ma il frutto di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggerla. Tutto questo non c’è. Si parla di una ricostruzione sulle macerie e sulle fosse comuni ma non di ricucire lo strappo fatto all’anima di quel popolo. Sono molto preoccupata».
Antonio Costa rappresenterà l'Ue al summit di domani in Egitto
Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l’Unione europea alla cerimonia di Sharm el Sheikh, in programma per domani, per la firma della tregua a Gaza. Finora l’unica esponente dell’Ue invitata al vertice, secondo fonti europee, era l’Alta rappresentante Kaja Kallas, che però non potrà esserci. «Questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura e l’Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione», ha sottolineato il portavoce di Costa.
Katz: «Dopo il rilascio degli ostaggi distruggeremo i tunnel di Hamas»
Israele distruggerà ciò che resta della rete di tunnel di Hamas sotto Gaza, una volta che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati. Lo ha rivelato il ministro della Difesa, Israel Katz, aggiungendo che l’operazione sarà condotta nell’ambito di un «meccanismo internazionale» guidato dagli Stati Uniti, sponsor del cessate il fuoco di Gaza in vigore da tre giorni. «Ho ordinato all’esercito di prepararsi a svolgere questa missione», ha aggiunto Katz.
I bulldozer iniziano a rimuovere le macerie da Gaza City
Bulldozer e scavatrici hanno iniziato questa mattina a rimuovere le macerie a Gaza City, la città più popolosa della Striscia, mentre continua il ritorno dei civili palestinesi alla città distrutta da due anni di bombardamenti. Lo scrive Al Jazeera, che mostra le macchine in azione in un video.
As Palestinians return to their homes following the ceasefire, bulldozers of the Arab and International Organization to Construct in Palestine continue field operations in Gaza City to clear rubble and reopen streets, helping restore movement and daily life in the war-torn city.… pic.twitter.com/phtOQsDUxA
— TRT World (@trtworld) October 11, 2025