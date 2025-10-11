Gaza, arrivano «massicci aiuti» dall’Onu: via libera da Israele. Inizia il trasferimento dei prigionieri palestinesi – La diretta
Salvo violazioni della tregua, retromarce politiche o sorprese di altro tipo, lunedì 13 ottobre dovrebbe essere il giorno del rilascio degli ostaggi israeliani attualmente nelle mani di Hamas. Nel frattempo, i media palestinesi sostengono che gli attacchi aerei dell’Idf sulla Striscia di Gaza non si sono affatto interrotti, nonostante la firma dell’accordo sulla prima fase del piano di pace proposto da Donald Trump che ha fatto entrare in vigore un cessate il fuoco.
Onu: da domenica «massicci aiuti» per Gaza
L’Onu ha ricevuto il via libera da Israele per iniziare a far entrare massicci aiuti a Gaza a partire da domenica: lo afferma un funzionario delle Nazioni Unite all’Associated Press. Gli aiuti includono 170.000 tonnellate che sono già state posizionate in Paesi vicini come Giordania ed Egitto. Nelle ultime 24 ore, funzionari delle Nazioni Unite e autorità israeliane hanno avviato una serie di discussioni sul volume di aiuti che le organizzazioni umanitarie possono portare e attraverso quali punti di ingresso. Le organizzazioni umanitarie come l’Unicef si dicono pronte a inviare aiuti: «Speriamo che tutti i valichi vengano aperti».
Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da al Sisi e Trump
La cerimonia di lunedì per la firma dell’accordo di pace fra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e dal presidente americano Donald Trump. Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. L’Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni. Il vertice, previsto a Sharm el Sheikh, è stato al centro di un recente colloquio telefonico preparatorio tra il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aty, e l’omologo Usa, Marco Rubio.
È iniziato il trasferimento dei prigionieri palestinesi
L’Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri palestinesi che verranno rilasciati nell’ambito dell’accordo di pace di Trump. Lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere di Ketziot, mentre quelli che saranno rilasciati in Cisgiordania, cento secondo le stime, saranno trasferiti al carcere di Ofer.
Tajani si congratula con Rubio per il piano di pace
«Ho avuto una lunga telefonata con il Segretario di Stato americano, Rubio. Un confronto sul cessate il fuoco a Gaza. Lavoriamo insieme per una rapida attuazione del Piano di Pace del presidente Trump, che prevede anche un pronto ritorno a casa degli ostaggi. Mi sono congratulato per l’efficacia dell’azione americana, un grande successo politico e diplomatico». Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’Italia, prosegue il vicepremier, «continuerà nel suo impegno umanitario per assistere la popolazione palestinese e lavorerà per garantire la sicurezza di Israele».
Media: «200 soldati Usa arrivati in Israele»
Durante la notte, «truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza». Lo scrive Abc News, citando due funzionari americani. La squadra, composta da duecento unità, arriverà nel fine settimana dagli Stati Uniti e da altre basi in Medio Oriente. Secondo le fonti, l’esercito americano istituirà una task force multinazionale, denominata «Centro di controllo congiunto», che probabilmente includerà anche militari di Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati. Un alto funzionario ha precisato che «nessuna forza statunitense entrerà a Gaza».
Trump: «La tregua reggerà»
Donald Trump si dice fiducioso sulla tenuta del cessate il fuoco a Gaza. «Penso che reggerà. Sono tutti stanchi di combattere», ha detto il presidente americano. Trump conferma inoltre che gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì nell’ambito dell’accordo di pace raggiunto. La cerimonia ufficiale per l’intesa sarà al Cairo, in Egitto, alla presenza dello stesso Trump e di «molti leader da tutto il mondo».
Media: «19 palestinesi morti nonostante il cessate il fuoco»
Secondo l’agenzia palestinese Wafa, diciannove palestinesi sono stati uccisi nei continui attacchi aerei israeliani su Gaza, nonostante l’annunciato accordo di cessate il fuoco, mentre una persona è deceduta per le ferite riportate in un precedente attacco. Secondo le stesse fonti, 16 persone sono state uccise quando aerei da guerra israeliani hanno bombardato una casa di proprietà della famiglia Ghabboun nel sud di Gaza City. Due palestinesi sono stati uccisi anche in un attacco aereo a sud di Khan Younis, sempre nel sud di Gaza. Dall’ottobre 2023, oltre 67 mila palestinesi sono stati uccisi a Gaza, con circa 170 mila feriti, per lo più bambini e donne.