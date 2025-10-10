Accordi Palestina-Israele: è tregua a Gaza. Trump promette: «Ostaggi liberi lunedì o martedì» – La diretta
Dopo il via libera al cessate il fuoco da parte del governo israeliano, nella Striscia di Gaza è scattata la tregua. Tuttavia, nelle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre, Al Jazeera ha riportato di alcuni attacchi sul territorio Palestinese, nonostante il cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso la liberazione degli ostaggi entro lunedì o martedì della prossima settimana. Il tycoon ha infatti definito l’intesa «un primo passo verso una pace duratura». Intanto, continuano i festeggiamenti in strada nella Striscia e in Israele. La prima fase dell’intesa ratificata a Sharm el-Sheik prevede entro le 72 ore successive la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà il politico palestinese Marwan Barghouti.
Idf prevede di completare il ritiro da Gaza entro mezzogiorno
L’Idf prevede di completare il ritiro delle truppe verso le linee di schieramento concordate a Gaza, come parte dell’accordo con Hamas, a mezzogiorno. Lo scrive il Times of Israel. Entro 72 ore dal completamento del ritiro da parte dell’Idf, Hamas è pronta a rilasciare i 48 ostaggi in suo possesso, a partire dai 20 che si ritiene siano ancora vivi.
Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid
Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento. Lo riporta il Times of Israel. Il ritiro avvenne sotto la copertura di bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei in alcune zone. Si prevede che l’Idf completerà il ritiro entro stasera, entro 24 ore dalla ratifica ufficiale dell’accordo con Hamas da parte del governo israeliano.
Media, Trump in Israele lunedì mattina, massima allerta
Israele è in stato di massima allerta sicurezza in vista dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti. Al momento il programma provvisorio della sua visita – rivelato dai media – prevede che Donald Trump dovrebbe atterrare all’aeroporto Ben Gurion alle 9,20 di lunedì mattina dove ci sarà l’accoglienza, come stima la Knesset. Ossia prima dell’inizio della festività ebraica di Simchat Torah. Dopo il suo discorso al Parlamento israeliano, si prevede che il presidente concluda la sua breve visita e rientri, senza ulteriori incontri o cerimonie speciali.
Media: «segnalati ancora attacchi e colpi di artiglieria a Gaza»
Attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell’accordo e dell’entrata in vigore del cessate il fuoco con Hamas. Lo riferiscono Al Jazeera e l’agenzia palestinese Wafa. Elicotteri hanno preso di mira un sito a est di Gaza City, dove sono stati segnalati anche colpi di artiglieria. Poco prima c’erano state segnalazioni di attacchi aerei nell’area meridionale di Khan Younis, a Gaza. La protezione civile di Gaza, ricorda Al Jazeera, aveva avvertito la popolazione di tenersi lontana dalle zone di confine di Gaza City fino all’annuncio ufficiale dell’inizio del ritiro delle forze israeliane.
Media: «soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo»
Un soldato riservista dell’Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall’esercito. Lo rende noto il Times of Israel. L’attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall’accordo non era ancora entrato in vigore quando è stato sferrato l’attacco.
Dopo ratifica governo Israele, scatta la tregua a Gaza
Con l’approvazione dell’accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall’esecutivo di Gerusalemme. L’Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell’accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.