Accordi Palestina-Israele: è tregua a Gaza. Trump promette: «Ostaggi liberi lunedì o martedì» – La diretta

Continuano i festeggiamenti della folla a Tel Aviv e nella Striscia. Il presidente degli Stati Uniti ha definito l'intesa: «Un primo passo verso una pace duratura»

Dopo il via libera al cessate il fuoco da parte del governo israeliano, nella Striscia di Gaza è scattata la tregua. Tuttavia, nelle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre, Al Jazeera ha riportato di alcuni attacchi sul territorio Palestinese, nonostante il cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso la liberazione degli ostaggi entro lunedì o martedì della prossima settimana. Il tycoon ha infatti definito l’intesa «un primo passo verso una pace duratura». Intanto, continuano i festeggiamenti in strada nella Striscia e in Israele. La prima fase dell’intesa ratificata a Sharm el-Sheik prevede entro le 72 ore successive la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non ci sarà il politico palestinese Marwan Barghouti.