Gaza, ucciso il giornalista Saleh Al-Jaafrawi: «Colpito da gruppi armati sostenuti da Israele». Aveva documentato la devastazione di Sabra

Il reporter palestinese è stato raggiunto da sette colpi d’arma da fuoco a Gaza City. Diverse fonti locali parlano di un’«esecuzione» compiuta da milizie collaborazioniste

Il giornalista e reporter palestinese Saleh Al-Jaafrawi, noto per i suoi reportage dalla Striscia di Gaza, è stato ucciso sabato a Gaza City, pochi giorni dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo diverse ricostruzioni, Al-Jaafrawi sarebbe stato colpito da sette proiettili nel quartiere di Sabra, mentre documentava l’entità delle distruzioni dopo il ritiro delle truppe israeliane. Al-Jaafrawi, molto seguito anche sui social, aveva raccontato per mesi la vita dei civili sotto assedio e gli effetti dei bombardamenti israeliani. Il suo corpo, secondo fonti locali, si trova ora al Baptist Hospital di Gaza City.

Le versioni sull’accaduto

Fonti locali riferiscono che Hamas aveva circondato una milizia armata sospettata di collaborazionismo e che, durante l’operazione, Al-Jaafrawi sarebbe rimasto coinvolto e ucciso. Altri media palestinesi, tra cui The New Arab e Quds News Network, riportano invece che il giornalista sarebbe stato “giustiziato” da gang collaborazioniste sostenute da Israele. Il Gaza Government Media Office ha condannato con forza l’omicidio, definendolo «una diretta conseguenza della politica israeliana di prendere di mira i giornalisti palestinesi, sia attraverso raid aerei che milizie per procura». Circolano anche voci non verificate secondo cui membri del clan Dughmosh potrebbero essere coinvolti nell’agguato, ma al momento le autorità locali non hanno rilasciato conferme ufficiali.

Un omicidio che scuote Gaza nel pieno della tregua

La morte di Al-Jaafrawi arriva mentre entra nella prima fase il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, che prevede il ritiro progressivo delle forze israeliane, lo scambio di ostaggi e prigionieri e la riapertura dei valichi per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari. Camion di rifornimenti hanno già iniziato ad attraversare i valichi di Karem Abu Salem e al-Awja per i controlli prima della distribuzione degli aiuti, mentre secondo Hamas il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto riaprirà mercoledì «per il transito delle persone in entrambe le direzioni».