Donald Trump è atterrato in Israele, accoglienza da star con Herzog e Netanyahu – Il video

13 Ottobre 2025 - 09:01 Simone Disegni
Il presidente Usa atteso alla Knesset per il discorso di "celebrazione" della fine della guerra. Nel pomeriggio la cerimonia coi leader mondiali in Egitto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tel Aviv. In mattinata terrà un discorso alla Knesset, il Parlamento israeliano, per celebrare l’accordo di cessate il fuoco che la Casa Bianca ha spinto sino all’ok di tutti i partner nelle scorse settimane. Dovrebbe anche incontrare i famigliari degli ostaggi che Hamas sta rilasciando da Gaza proprio questa mattina. Ad attendere Trump sulla pista dell’aeroporto ci sono le massime autorità di Israele: il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. E poi l’inviato Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in Israele già da giorni dopo aver chiuso per conto di Trump l’intesa a Sharm el Sheikh. Là dove la delegazione di massimo livello Usa volerà poi nel primo pomeriggio per la firma dell’«accordo di pace in Medio Oriente», come lo chiama la Casa Bianca.

