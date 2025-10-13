Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Israele rilascia centinaia di prigionieri palestinesi: i primi bus accolti dalla folla in festa a Ramallah – Foto e video

13 Ottobre 2025 - 12:00 Ugo Milano
Tra loro figurano 250 condannati all’ergastolo per terrorismo e oltre 1.700 arrestati in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023. Hamas ha mobilitato circa 7 mila persone per accoglierli

Sono in corso le operazioni di rilascio dei 1.966 detenuti palestinesi scarcerati da Israele nell’ambito dello scambio con gli ostaggi israeliani, come previsto dall’«Accordo di pace» promosso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e mediato da Egitto, Qatar e Turchia. Alcuni autobus che trasportano i palestinesi rilasciati sono già arrivati a Ramallah, in Cisgiordania, dove sono stati accolti da una folla in festa. Altri, partiti dalla prigione del Negev, nel sud di Israele, sono diretti verso Gaza. La notizia è stata riportata da Al Jazeera. Tutti quanti saranno portati al Nasser Hospital, nel sud della Striscia, per l’assistenza medica.

Chi sono i prigionieri palestinesi rilasciati

Tra loro figurano 250 condannati all’ergastolo per terrorismo e oltre 1.700 arrestati in seguito all’attacco del 7 ottobre 2023. Hamas ha mobilitato circa 7 mila persone per accoglierli, tra cui migliaia di dipendenti pubblici coinvolti nei preparativi per garantire accoglienza, assistenza e sostegno ai prigionieri e alle loro famiglie. L’organizzazione ha definito l’iniziativa un atto di «lealtà e riconoscenza per i loro sacrifici». Nella mattinata di lunedì 13 ottobre, l’ufficio dei detenuti palestinesi aveva fatto sapere che i prigionieri si erano già spostati dal carcere di Ofer verso quelli di Beitunia e Ketziot, nei pressi della Striscia di Gaza. Tutti erano già saliti sugli autobus predisposti per il trasferimento, secondo quanto riferito da fonti israeliane.

