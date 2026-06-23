Trump-Meloni, ecco l’audio originale della telefonata a La7: così il leader Usa ridicolizza la premier sulle foto al G7 – Il video

Il documento diffuso a «L'Aria che Tira» dopo l'ok della Casa Bianca: il leader Usa dribbla le domande per attaccare la premier

La7 ha diffuso questa mattina l’audio integrale della telefonata in cui Donald Trump ha attaccato la scorsa settimana Giorgia Meloni. Si tratta del primo attacco scagliato dal presidente Usa alla premier italiana, subito dopo il suo ritorno a Washington dal G7, la sera del 18 giugno (notte in Italia e a Bruxelles dove Meloni si trovava per il Consiglio europeo). Come noto, a quell’«agguato» via tv sono seguite le risposte piccate della premier, poi altre accuse da Trump a lei all’Italia – l’ultima delle quali ancora ieri sera. L’Aria che Tira di David Parenzo ha potuto diffondere a una settimana di distanza l’audio integrale delle telefonata tra il giornalista Daniele Compatangelo e il presidente Usa dopo che ieri la Casa Bianca ne ha autorizzato la pubblicazione. E dalla registrazione si evince con chiarezza come sia stato proprio Trump a portare la conversazione su Giorgia Meloni, con l’obiettivo di togliersi i sassolini dalle scarpe sulle presunte noie che la premier gli avrebbe riservato al vertice di Evian.

Cosa ha detto Trump su Meloni: l’audio originale

Una volta agganciata la linea con Donald Trump, Compatangelo si presenta brevemente e poi prova a chiedere conto al presidente Usa delle sue reali intenzioni sulle prospettive negoziali tra Russia e Ucraina. Trump dà un vago cenno di risposta, poi chiede subito di Giorgia Meloni. «Come sta la vostra presidente?». E Compatangelo: «Beh, lei l’ha appena incontrata al G7». «Certo – ribatte Trump – e cosa ha detto?». Espedienti da businessman consumato per arrivare alla risposta che il leader Usa stesso vuole dare. «È felice? Beh certo, sarà felice che io le abbia parlato. Non ero obbligato». Poi il “celebre” affondo dalla voce roca di Trump: «She wanted my picture so badly. She begged me for a picture», ossia «Voleva così tanto una foto con me, mi ha implorato di farne una». Compatangelo abbozza una risata per mantenere il filo dell’empatia, poi chiede a Trump che messaggio abbia più seriamente per i leader europei. «Hanno fatto male su energia e immigrazione. È un disastro. Se non risolvono (questi due problemi, ndr) l’Europa non sarà più la stessa», ripete la solita tiritera Trump. Poi è già ora di dedicarsi ad altro: «Ora devo andare, arrivederci». Così è scoppiata la crisi di inizio estate Italia-Usa. Che ora Giorgia Meloni ha fretta di archiviare.

Foto e video di copertina: L’Aria che Tira / La7