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Donald Trump ancora contro l’Italia: «Si è comportata malissimo». E ora minaccia conseguenze – Il video

22 Giugno 2026 - 23:05 Diego Messini
Il presidente Usa di nuovo all'attacco degli alleati europei per la mancanza di aiuto nella guerra all'Iran: «E se ora dicessimo noi di no?»
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«L’Italia si è comportata molto male». Donald Trump torna ad attaccare il Belpaese parlando coi cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Dopo gli attacchi a ripetizione contro Giorgia Meloni, il presidente Usa è tornato a puntare il dito contro l’Italia elencando chi nei mesi scorsi lo ha fatto più arrabbiare tra gli alleati Nato. «Anche la Germania si è comportata molto male», e così il Regno Unito dell’ormai dimissionario Keir Starmer. L’accusa è la solita: aver beneficiato della protezione militare Usa in ambito Nato senza poi, secondo Trump, restituire il “favore” nel momento del bisogno degli Usa una volta lanciata la guerra all’Iran: «Noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ma loro non ci sono stati per noi. Sapete cosa, anche noi possiamo dire loro NO se vogliamo. Potremmo!», è la minaccia finale.

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