César Gastélum: l’influencer ucciso in diretta streaming davanti ai suoi follower – Il video

Il creator messicano è stato assassinato davanti a un fast food. Con la sua morte salgono a dieci gli influencer uccisi nella zona.

Quello che doveva essere un momento per creare nuovi contenuti sui social si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto migliaia di follower. César Gastélum, influencer messicano seguito da quasi 600mila persone su TikTok, è stato ucciso con un colpo alla testa mentre era in diretta streaming insieme a due amici davanti a un ristorante Kfc, a pochi metri dalla Procura Generale dello Stato di Sinaloa, nella città di Culiacán in Messico. L’omicidio è avvenuto intorno alle 20 di martedì 4 agosto, in una zona descritta dai media messicani come molto frequentata e generalmente considerata sicura. Al momento non ci sono persone arrestate né è stata ancora resa pubblica una pista investigativa ufficiale.

La diretta sulla piattaforma Kick

Al momento dell’aggressione Gastélum stava trasmettendo in diretta sulla piattaforma Kick insieme a due amici che lo aiutavano con le riprese. I tre si trovavano nel parcheggio del Kfc e indossavano le divise e gli zaini tipici dei rider per le consegne di cibo a domicilio. Quasi improvvisamente una moto Honda con due persone a bordo si è fermata davanti al content creator e gli ha sparato un colpo in testa. I due amici che erano con lui sono rimasti illesi, ma entrambi sotto shock dopo aver assistito alla scena.

Chi era César Gastélum

Gastélum era conosciuto soprattutto per i suoi contenuti pubblicati su TikTok, dove raccontava uno stile di vita legato alla realtà regionale messicana, tra avventure in montagna, automobili sportive e momenti della vita nel ranch di famiglia. Negli ultimi mesi aveva iniziato a sperimentare anche formati più personali, come mini podcast dedicati alle amicizie e alle esperienze quotidiane. Su Kick trasmetteva invece con lo pseudonimo di «compasexor», attraverso dirette informali e contenuti dedicati alla sua comunità online.

Con Gastélum salgono a dieci gli influencer uccisi a Sinaloa

Come riporta Infobae, con la morte di Gastélum salgono ad almeno dieci gli influencer e creatori di contenuti uccisi nello Stato di Sinaloa negli ultimi anni. Molti di questi casi sono stati collegati alle dispute interne del cartello di Sinaloa. Un altro caso che quest’anno aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica era stato quello della 20enne Nicole Pardo Molina, conosciuta online come «La Nicholette» che era stata rapita e poi ritrovata dopo quattro giorni.