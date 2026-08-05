«Vediamo la tua biancheria, sposta la videocamera»: la consigliera si collega dal bagno con qualcuno che fa la doccia – Il video

Il suo intervento, trasmesso in diretta streaming su YouTube, è diventato subito virale sui social

Il consiglio comunale finisce in bagno, letteralmente. Jo Galer, consigliera della città di Dunedin, in Nuova Zelanda, si è collegata da casa alla riunione del 3 agosto scorso scegliendo come postazione il bagno. Il suo intervento, trasmesso in diretta streaming su YouTube, è diventato subito virale sui social per l’insolita scenografia alle sue spalle.

«Puoi spostare la tua videocamera? Vediamo il tuo bucato»

Durante il collegamento, mentre la consigliera prendeva la parola, in sala è apparso evidente l’imbarazzo degli altri partecipanti. A un certo punto una collega le ha fatto notare il dettaglio più evidente, il bucato visibile nell’inquadratura. «Puoi spostare la tua videocamera? Vediamo il tuo bucato», le ha chiesto. Ma per Galer nessun imbarazzo «Se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema», ha risposto.

La doccia alle spalle

A rendere ancora più imbarazzante la scena è stato un altro particolare notato dagli utenti che hanno condiviso il video online. Dietro una porta a vetri alle spalle della consigliera sembra intravedersi una figura in movimento, in quello che appare essere il vano doccia del bagno.