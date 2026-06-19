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«Io e l’Italia non imploriamo mai»: così Giorgia Meloni risponde a Trump – Il video

19 Giugno 2026 - 12:34 Francesca Milano
In un video pubblicato su Instagram la premier risponde al presidente americano
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«Io e l’Italia non imploriamo mai»: così Giorgia Meloni sceglie di sintetizzare il video con cui risponde alle parole che Donald Trump ha pronunciato al telefono con un giornalista di La7. Il presidente americano ha sostenuto che la premier italiana lo avesse implorato di farsi una foto insieme durante il G7. «Sono dichiarazioni inventate, sono allibilta», ha risposto Meloni in un video pubblicato su Instagram.


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