Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
ESTERIDonald TrumpG7Giorgia MeloniLa7TvVideo

Trump a l’Aria che tira: «Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena» – Il video

19 Giugno 2026 - 11:20 Cecilia Dardana
trump meloni g7
trump meloni g7
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato al programma di David Parenzo su La7 il suo recente incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del G7
Google Preferred Site

«Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!». Inizia con questo durissimo affondo di Donald Trump l’intervista telefonica rilasciata in esclusiva a Daniele Compatangelo, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7. Il presidente degli Stati Uniti ha gelato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, commentando il loro recente incontro a margine del G7 di Evian con parole destinate ad aprire un gravissimo caso diplomatico tra Roma e Washington. Meloni, a margine dell’incontro, aveva detto ai cronisti di avere «trovato il rapporto immutato. Siamo due persone con il loro carattere, che difendono il proprio interesse personale».

Il retroscena sul «piccolo divano»

Il colloquio, che nelle intenzioni del giornalista doveva concentrarsi sui dossier caldi di geopolitica come Ucraina e Hezbollah, ha preso una piega del tutto inaspettata quando lo stesso Trump ha interrotto le domande per chiedere: «Come sta il suo Primo Ministro? Come sta?». Incalzato dal corrispondente sui dettagli del loro faccia a faccia seduti su un «piccolo divano», il tycoon ha liquidato il primo incontro avvenuto dopo le tensioni delle ultime settimane umiliando la premier italiana sul piano personale e politico: «Non so cosa dirle! Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena!».

Trump: «Sull’immigrazione è un disastro»

L’attacco di Trump non si è fermato a Palazzo Chigi, ma si è allargato rapidamente a tutto il Vecchio Continente. Interrogato su quali suggerimenti avesse dato ai partner europei per risolvere la crisi in Ucraina, il presidente statunitense ha espresso un giudizio netto sulle politiche di Bruxelles: «Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Grazie!» Da Palazzo Chigi, per ora, tutto tace. Ma la pressione sulla premier per una replica ufficiale all’alleato d’oltreoceano è già ai livelli di guardia.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’ultima firma di Trump per finire la Guerra del Golfo. Kupchan: «Ma così rinvia i problemi e regala soldi»

2.

Sara Ceccantini morta a Mykonos, due fermati per lo scontro in auto. Uno è l’autista che era alla guida (negativo all’alcoltest)

3.

Così Cuba apre all’economia di mercato per salvarsi da Trump

4.

L’attacco dell’Ucraina a Mosca con i droni: in fiamme una raffineria – Il video

5.

Spinge un bambino di 3 anni nel recinto dei coccodrilli di uno zoo, è grave: arrestato un 30enne

leggi anche
donald trump benjamin netanyahu iran
ESTERI

Trump: «Non ci sono limiti al mio potere. Netanyahu? Dobbiamo mantenerlo sano di mente»

Di Alessandro D’Amato
Zelensky russia ucraina
ESTERI

Zelensky dopo gli attacchi alla raffineria russa: «Se brucia l’Ucraina, brucerà anche Mosca». Rutte: «Svolta sul campo a favore di Kiev»

Di Stefania Carboni
obama-centro-presidenziale-chicago
ESTERI

Tutti tranne Trump. Obama riunisce a Chicago gli ex presidenti Usa (e le first ladies) per l’inaugurazione del suo centro – I video

Di Alba Romano
accordo usa iran
ESTERI

Usa-Iran, Vance: «I 60 giorni di negoziato iniziano oggi». Salta la cerimonia in Svizzera. Khamenei: «Ho dato l’ok per Pezeshkian, Trump disperato»

Di Anna Clarissa Mendi
cuba riforme economia di mercato usa donald trump
ESTERI

Così Cuba apre all’economia di mercato per salvarsi da Trump

Di Alessandro D’Amato
trump iran accordo
ESTERI

Usa-Iran firmano il memorandum in modo digitale. Il presidente Usa battezza l’intesa: «Si chiama accordo Trump» – La diretta

Di Anna Clarissa Mendi
meloni evian
ESTERI

Meloni brinda al G7: «Dissidi con Trump alle spalle, ora Israele non ostacoli la pace. Negoziatore Ue con Putin? Non sia italiano» – Il video

Di Simone Disegni
trump-infantino-mondiali
SPORT

Mondiali, Trump vuole consegnare la coppa ai campioni del mondo: la Fifa pronta a stravolgere il regolamento

Di Matteo Revellino
ESTERI

Il direttore del G7 Research Group: «Ora Trump vede Putin come un perdente, e da Zelensky vuole aiuto coi droni» – L’intervista

Di Simone Disegni