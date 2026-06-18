Russia, il Cremlino attacca il G7: «Dall’Ue idee dannose a Trump». Pioggia di droni ucraini: chiusi gli aeroporti di Mosca – La diretta

Sarebbero oltre 500 i voli cancellati o rinviati. Colpita anche la raffineria di Kapotnya. Zelensky a Putin: «Se brucia l'Ucraina brucerà anche Mosca»

Tensioni altissime nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’arrivo di “cambiamenti significativi in vista” sul fronte diplomatico e militare, a seguito di un cruciale colloquio trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump e il leader francese Emmanuel Macron.

Nel frattempo, sul campo la pressione russa non si attenua: le sirene dell’allerta aerea stanno risuonando a Kiev e in numerose altre regioni del Paese a causa della minaccia di nuovi raid missilistici lanciati da Mosca.

L’avvertimento di Zelensky a Putin: «Brucerà anche Mosca»

Nelle ultime ore, Zelensky ha rilasciato una dura dichiarazione audio alla stampa, spiegando la strategia dietro i recenti contrattacchi ucraini in territorio russo. L’obiettivo di Kiev è far comprendere alla popolazione russa il costo reale del conflitto: «La cosa fondamentale è che il popolo russo cominci a capire che un solo uomo, Putin, sta conducendo questa guerra mentre la gente comune ne paga il prezzo intero. Non vogliamo questa guerra e non l’abbiamo mai voluta. Ma se l’Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà».