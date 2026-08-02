Nave della Marina italiana abborda una petroliera della «flotta ombra» russa: cos’è successo

L'intervento della nave Thaon di Revel nell'ambito di una missione europea. Di fronte alle resistenze del comandante, una squadra speciale è calata a bordo da un elicottero per un'ispezione durata due ore

Una nave della Marina militare italiana ha effettuato un controllo su una petroliera appartenente alla cosiddetta «flotta ombra» russa e sottoposta a sanzioni dell’Unione europea. L’operazione è stata condotta nel Mediterraneo da una nave dell’operazione europea Eunavfor Med Irini (missione dell’Ue nel Mediterraneo), la «Thaon di Revel», per verificare la nazionalità dichiarata dalla petroliera Toa Payoh, che naviga battendo bandiera del Camerun.

Nave intercettata a Pantelleria: il comandante non collabora

Il controllo è avvenuto a ovest di Pantelleria, dove la petroliera è stata intercettata mentre era in viaggio verso Istanbul dopo essere partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa, il comandante della nave inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta ai militari italiani. Per questo una squadra è salita a bordo tramite un elicottero della Thaon di Revel per effettuare gli accertamenti previsti.

L’intervento durato due ore

L’attività, durata circa due ore, si è svolta senza incidenti e con il supporto di una nave greca e di un velivolo polacco da pattugliamento. La Difesa ha spiegato che l’intervento è avvenuto in acque internazionali e nel rispetto dell’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che consente alle navi militari di procedere a verifiche sulla nazionalità dei mercantili in determinate condizioni.

Accertamenti in corso

Sono ora in corso gli accertamenti sulla documentazione e sulle informazioni raccolte durante il controllo. «Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell’operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea», ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto.