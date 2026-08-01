Attentato al ristorante a Mosca, 3 morti e 21 feriti: «Era la festa del capo dell’aeronautica di Putin»

Secondo i russi una donna avrebbe tentato di portare un ordigno artigianale al ristorante italiano "Balzi Rossi", chiuso per un evento con molti militari

Tre persone sono rimaste uccise e 21 ferite a seguito di un’esplosione in un ristorante italiano di pregio di Mosca, il “Balzi Rossi“. Non è chiaro al momento cosa sia accaduto esattamente, ma la tv russa ha evocato la possibilità che a esplodere poco dopo le 20 sia stata una bombola di gas. Il ristorante con terrazza all’aperto su Piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, era chiuso sabato sera per un evento privato: secondo il sito Astra nel locale si stava svolgendo una festa per un generale e fuori dal ristorante erano parcheggiate molte auto con targa nera, cioè appartenenti a militari. Secondo alcuni blogger russi e ucraini, si sarebbe trattato della festa per i 55 anni del comandante dell’aeronautica russa Alexander Chaiko, che ha assunto l’incarico un mese e mezzo fa. Indizi che potrebbero indicare la pista di un attentato orchestrato dai servizi segreti ucraini o da altri attori interessati a colpire i vertici dell’esercito di Vladimir Putin. Per il momento nessuna rivendicazione o accusa esplicita in tal senso.

💥 💣 A bomb joined a Kremlin regime VIP party at the high-end Balzi Rossi restaurant, just 2,000 meters from the Kremlin in Moscow.

At least 3 Russian fascists dead, dozens more injured. The military had established a perimeter around the venue for VIP safety.

Didn't help. pic.twitter.com/HQlj5MxVek — Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2026

Chi è Alexander Chaiko

Alexander Chaiko, di cui si sarebbe festeggiato il 55esimo compleanno ai Balzi Rossi di Mosca, era appena stato nominato comandante delle forze aerospaziali russe. Generale di carriera, nel 2022 comandava il Gruppo Orientale dell’esercito, e in tale veste è ritenuto uno degli architetti del massacro di Bucha, la cittadina alle porte di Kiev dove nel marzo 2022 furono trucidate centinaia di persone. Oltre che di altre azioni di guerra, torture e uccisioni di massa.

Cos’è successo al “Balzi Rossi”: la ricostruzione russa

Dopo aver aggiornato il bilancio dei feriti (21 e non 15 come inizialmente stabilito) l’Antiterrorismo russo ha diffuso una breve nota in cui ha indicato una prima ricostruzione di quel che sarebbe accaduto al “Balzi Rossi”, indicando in una donna la presunta attentatrice. «Alle 19.55 del 1° agosto un ordigno esplosivo improvvisato è esploso in un ristorante di Mosca: un agente di sicurezza che ha impedito a una donna sconosciuta di portare l’ordigno nel ristorante, la donna stessa e uno degli ospiti» del locale, recita il comunicato.