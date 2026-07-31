Il bacio dell’avvocato (sposato) beccato su TikTok con la collega 29enne: il caso di Nathaniel Cullerton e come ha perso 12 milioni – Il video

È finito nei guai l'avvocato di New York che si era appartato su una panchina di Central Park. Lio 45 anni, lei 29: la storia doveva restare segreta. Finché non è arrivato un tiktoker a rovinargli la vita e gli affari

Un video apparso sui social potrebbe costare molto caro a un avvocato newyorkese. Nathaniel Cullerton, 45 anni, è stato ripreso in una diretta TikTok mentre baciava appassionatamente una collega, Kelsey Borenzweig, 29 anni. La scena non ha messo in crisi soltanto il suo matrimonio con l’avvocata Moira Penza, ma anche il suo futuro professionale: Cullerton era infatti in procinto di lasciare il suo attuale studio per entrare in una delle più importanti realtà legali al mondo, con uno stipendio destinato a passare da circa 4 milioni a 12 milioni di dollari l’anno. Una vicenda che ricorda il caso del ceo di Astronomer, ripreso mentre baciava una collega durante un concerto dei Coldplay dalla cosiddetta “kiss cam”, diventando protagonista di un caso virale sui social.

Il video del bacio che è diventato virale

La scena è stata ripresa dal tiktoker Jay Guapõ, che durante una diretta mentre passeggiava a Central Park a New York, ha notato i due avvocati seduti su una panchina mentre si baciavano. «Prendetevi una stanza», ha commentato il creator rivolgendosi alla coppia. Quando Cullerton e Borenzweig si sono accorti di essere filmati, hanno cambiato atteggiamento e chiesto di interrompere la ripresa. La richiesta però non è stata accolta e Guapõ ha risposto sostenendo che in un luogo pubblico, frequentato anche da famiglie e bambini, certi comportamenti possono essere ripresi. Il video è stato poi diffuso sui social, diventando rapidamente virale e portando alla luce l’identità dei due protagonisti.

Dalla vita privata alle conseguenze professionali

Negli Stati Uniti i rapporti sentimentali tra colleghi possono avere conseguenze anche sul piano lavorativo. Molte grandi aziende e studi professionali prevedono regole interne per gestire o limitare relazioni tra dipendenti, soprattutto quando possono creare conflitti di interesse o problemi reputazionali.

Nel caso di Cullerton, la vicenda arriva in un momento particolarmente delicato. L’avvocato, che lavora presso Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, studio coinvolto anche in importanti cause societarie, tra cui il contenzioso tra OpenAI ed Elon Musk, era vicino al passaggio a Gibson Dunn, uno degli studi legali più prestigiosi al mondo. Il trasferimento avrebbe comportato un aumento dello stipendio da circa 4 a 12 milioni di dollari. Dopo la diffusione del video, però, l’operazione sarebbe stata messa in pausa e non è ancora chiaro se Cullerton rischi anche il suo attuale incarico.