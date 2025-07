Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video

A commentare l'accaduto è stato anche il frontman della band dal palco: «O stanno avendo una relazione nascosta o sono timidi». Andy Byron era al concerto con la collega, e responsabile di HR, Kristin Cabot

Le braccia intrecciate una all’altra, in un tenero abbraccio. Poi l’imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere. È bastato aprire i social – uno qualsiasi – oggi per imbattersi almeno una decina di volte in questa scena, diventata a dir poco virale. A rendere il tutto ancora più incredibile è che il tradimento sia stato colto in diretta dalla ormai usuale kiss cam durante un concerto della band Coldplay. E che i protagonisti della scena siano due dirigenti di altissimo livello dell’azienda di software Astronomer, rispettivamente l’amministratore delegato Andy Byron e la responsabile delle Risorse umane Kristin Cabot.

A commentare l’accaduto dal palco, prima intenerito poi dubbioso, è stato lo stesso Chris Martin, frontman dei Coldplay: «Guardate questi due…», dice inizialmente. Poi, quando il panico è ormai scoppiato tra i due, aggiunge: «O stanno avendo una relazione nascosta o sono molto timidi». Un momento di tenerezza e imbarazzo divertente, come quello della kiss cam, si è dunque trasformato in un distruttore di relazioni. Almeno questo sembra il caso per Andy Byron, dato che la moglie – come riporta la pagina social Pop Crave – ha prontamente modificato il suo nome utente da Facebook: del doppio cognome Kerrigan Bryron ora rimane solo il primo. Il rientro a casa per l’amministratore delegato della società miliardaria non deve essere stato dei più semplici.