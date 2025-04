Dodici minuti di scrittura libera, il metodo Costello e la meditazione: così Chris Martin combatte la depressione

La confessione del cantante dei Coldplay in un video su Instagram

«Ho notato che nell’ultimo periodo alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la depressione. E volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d’aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi», a parlare a cuore aperto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram è Chris Martin, frontman dei Coldplay. L’occasione è il post concerto al Kai Tak Sports Park di Hong Kong che ha attirato circa 200mila fan, evento che ha comprensibilmente reso nervoso l’artista. Per questo l’idea di condividere con i quasi 29 milioni di followers della pagina ufficiale della band i metodi che l’artista utilizza per combattere la depressione, una battaglia iniziata nel 2014, dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow e tornato a colpirlo duramente nel 2020. «La prima cosa che volevo dirvi – dice – è che esiste una cosa chiamata “scrittura libera”, in cui scrivi per dodici minuti tutti i tuoi pensieri, poi li bruci o li butti via. È molto bello».

La meditazione trascendentale e la musica

E prosegue: «La meditazione trascendentale è stata davvero meravigliosa per me. C’è una cosa chiamata “propriocezione” che è come il movimento del corpo che aiuta a bilanciare il cervello. C’è un uomo chiamato Jim Costello, che ha messo a punto il metodo Costello, che è molto utile, soprattutto per i giovani affetti da ADHD o autismo». Nella cura non poteva mancare naturalmente la musica, consigliando l’ascolto della musica di Chloe Qisha, talentuosa cantautrice inglese di origini malesiane. Il video si conclude con uno sguardo verso un gruppo di persone che ballano: «Queste sono alcune delle cose che mi aiutano a rimanere grato e felice di essere vivo».