Eliminato dal Grande Fratello Albania, arriva la polizia per arrestarlo: la follia del cantante che ha picchiato un concorrente in diretta – I video

Al cantante Jozi sono saltati i nervi, dopo l'eliminazione a un passo dalla finale del reality. Il gesto provocatorio di un altro concorrente e la reazione folle davanti alle telecamere

Un cantante è stato arrestato in diretta durante il Grande fratello Vip in Albania, dopo aver atterrato con un cazzotto un altro concorrente. La vicenda è successa durante la puntata andata in onda lo scorso sabato, 12 aprile su Top Channel. Il cantante Jozi, nome d’arte di Jozefin Marku, ha colpito con un pugno in faccia il cantante Gjesti. I due si trovavano davanti all’uscita della casa dei concorrenti del reality.

Jozi era stato appena eliminato dalla gara e stava salutando gli altri concorrenti. Ma quando è arrivato il turno di Gjesti, la situazione è rapidamente degenerata. Jozi non ha preso bene il gesto di Gjesti, che gli aveva aperto la porta mostrandogli l’uscita. Jozi eliminato a un passo dalla finale, ha colpito l’altro concorrente lasciandolo per terra. La polizia è arrivata poco dopo e lo ha ammanettato a favore di telecamere. Secondo la stampa albanese, il cantante è stato rilasciato il giorno dopo. La produzione dello show però sarebbe pronta a denunciarlo.

«Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali».