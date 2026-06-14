Polemica sul concerto di Elio per i ragazzi con disabilità di Pizza Aut: perché gli ambulanti hanno fatto ricorso al Tar

Mentre prosegue la vendita dei biglietti dell'evento, lo scontro resta aperto

A Biella scoppia la polemica attorno al Concertozzo di Elio e le Storie Tese, in programma il prossimo 27 giugno in piazza Falcone. L’evento benefico organizzato dalla storica band insieme ai ragazzi di Pizza Aut, diventato negli anni un simbolo di inclusione e sensibilizzazione sul tema dell’autismo, è finito davanti ai giudici amministrativi. Un gruppo di ambulanti del mercato cittadino ha deciso di presentare ricorso al Tar del Piemonte contestando la scelta dell’amministrazione comunale di utilizzare la piazza, sede del tradizionale mercato del sabato, senza un preventivo coinvolgimento degli operatori.

Gli ambulanti: «Perdiamo due giornate di lavoro»

Per dare forza all’iniziativa, le associazioni sindacali degli ambulanti hanno costituito un comitato che rappresenterà il soggetto giuridico incaricato di portare avanti il ricorso. Al centro della protesta c’è il timore di perdere due giornate di lavoro a causa dell’allestimento dell’evento. Secondo gli operatori, sarebbero stati informati della decisione soltanto a cose fatte. «Hanno fatto tutto senza avvertirci, lo abbiamo scoperto dai giornali», denunciano gli ambulanti, come riferisce Il Corriere della Sera, compatti nel sostenere la richiesta di una sospensiva che potrebbe mettere a rischio lo svolgimento della manifestazione.

La posizione del sindaco

Di tutt’altro tenore la posizione del Comune. Il sindaco Marzio Olivero sostiene che il confronto con gli operatori ci sia stato, ma che non abbia prodotto un’intesa. «Purtroppo c’è stata una chiusura da parte degli operatori che non ha consentito di raggiungere un accordo condiviso nel corso degli incontri di concertazione che si sono tenuti. In ogni caso l’amministrazione mette a disposizione la via Macallè, che è una via adiacente agli spazi nel quale verrà l’evento, un’area assolutamente appetibile che può rivelarsi assolutamente interessante per quanti volessero in quel giorno, nella giornata di sabato, esporre», afferma il primo cittadino.