«Siete degli untori, fate del male al prossimo»: l’attacco social contro la pizzeria gestita da ragazzi autistici

«Non verrò mai da voi anche perché gli autistici non dovrebbero mettere le mani in cucina nei piatti in preparazione, come i poliomielitici». Questo il commento pubblicato da una donna, su Facebook, e indirizzato alla prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche. Locale che, come documentato da Open, ha aperto i battenti il 1° maggio a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese. «Untore, stai solo facendo del male al prossimo», continua il post come denunciato sui social dal titolare della pizzeria. «Chiederei a chi è titolato – studiosi, esperti di autismo e di medicina, educatori, genitori di ragazzi Aut o semplicemente chi ha mangiato da PizzAut – di spiegare a tutti noi se i ragazzi autistici producono, imparando ad essere autonomi e quindi cucinando, dei pericolosi virus o altri agenti patogeni pericolosi per l’altrui salute».

