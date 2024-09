Chris Martin canta la nuova hit dei Coldplay «in incognito» a Las Vegas. Ma la voce è inconfondibile – Il video

Un Chris Martin in incognito ha rapito l’attenzione di un locale di karaoke a Las Vegas. Per il cantante dei Coldplay abito spiegazzato, parrucca, occhiali e un palloncino rosa nella mano destra. Con la sinistra un microfono, tenuto forse con troppa disinvoltura per essere una persona qualunque. E in effetti, anche se travestito, i frequentatori del Dino’s Lounge non si sono fatti ingannare per troppo. Forse anche a causa del brano scelto: il nuovo singolo – non ancora uscito sulle piattaforme – All my love dei Coldplay. La canzone farà parte del prossimo album Moon Music, in arrivo il 4 ottobre. Non è la prima volta che i Coldplay presentano al pubblico la canzone, avendola già cantata ad Atene durante un concerto a inizio estate. Poche ore prima della sua comparsa nel locale di karaoke, Chris Martin aveva suonato sul palco dell’iHeartRadio Music Festival 2024 di Las Vegas.

