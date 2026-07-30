Anche George Clooney in fuga dalla villa in Costa Azzurra, l’appello per un aiuto dopo gli incendi: «Non sappiamo se la nostra casa sopravviverà» – Il video

L'attore e la moglie Amal hanno lasciato Brignoles, nel dipartimento del Var, minacciata dalle fiamme. In una lettera al sindaco hanno espresso vicinanza alla comunità e promesso aiuti per la ricostruzione

«Caro Didier, a questo punto non sappiamo se la nostra bellissima casa supererà questo momento terribile». Con queste parole George Clooney apre una lettera inviata al sindaco di Brignoles, la cittadina del sud della Francia dove vive parte dell’anno con la moglie Amal. La coppia ha deciso di evacuare la residenza per l’avanzata degli incendi che negli ultimi giorni hanno colpito la Provenza.

La lettera al sindaco di George Clooney

Nella lettera, riportata da People, Clooney esprime vicinanza agli abitanti di Brignoles e ringrazia i soccorritori impegnati a fermare l’avanzata delle fiamme. L’attore assicura inoltre che lui e la moglie resteranno al fianco della comunità anche dopo l’emergenza. «Mentre lasciamo Brignoles, vogliamo sottolineare due cose: innanzitutto speriamo che tutti voi, insieme agli abitanti della nostra città, siate al sicuro; in secondo luogo, Amal e io ci impegniamo a garantire che, qualunque cosa accada, resteremo parte di questa comunità e contribuiremo a ricostruirla», ha scritto Clooney, «Amiamo Brignoles e i nostri amici che vivono qui».

Gli incendi nel sud della Francia

Negli ultimi giorni gli incendi hanno colpito diverse aree del sud della Francia. Oltre al dipartimento del Var, dove si trova Brignoles, le fiamme hanno colpito anche la Gironda, dove più di 250 mila persone sono state evacuate per motivi di sicurezza. A Brignoles il rogo ha distrutto circa 130 ettari di vegetazione e ha costretto, oltre George Clooney e la sua famiglia, altre 600 persone a lasciare le proprie case. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco, intervenuti per tutta la notte, l’incendio è stato successivamente dichiarato sotto controllo, anche se resta alta l’attenzione per il rischio di nuovi focolai.