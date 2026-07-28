Ultime notizie AcciseCaldo recordCrisi Usa - IranGiapponeNazionale italiana
ESTERIAeroportiIncidenti aereiNorvegiaVienna

Il finestrino dell’aereo si incrina: il volo diretto a Dubrovnik è costretto ad un atterraggio di emergenza a Vienna

28 Luglio 2026 - 23:21 Alba Romano
volo norwegian
volo norwegian
La crepa potrebbe essere legata alla semplice usura del materiale e dovrebbe aver interessato solo lo strato esterno
Google Preferred Site

A meno di tre settimane dal pauroso incidente sul volo Ryanair Salonicco-Dublino, dove un passeggero ha rischiato di essere risucchiato per l’esplosione di un finestrino, un altro episodio innesca la paura per i finestrini ad alta quota. Un velivolo della Norwegian Air, partito da Oslo e diretto a Dubrovnik, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Vienna a causa dell’improvvisa incrinatura di un finestrino. Fortunatamente, in questo caso non si sono registrati feriti.

Perché però non serve allarmarsi: gli strati protettivi del finestrino

Nonostante l’allarme dei passeggeri, gli esperti invitano alla calma. Come sottolineato da Luka Popovic (redattore di Ex-Yu Aviation News ai media locali), se per il volo Ryanair il danno è stato causato dal detrito di un motore sul volo della Norwegian è ancora tutto da chiarire. La crepa potrebbe essere legata alla semplice usura del materiale. Popovic ricorda inoltre che i finestrini degli aerei commerciali sono composti da più strati protettivi: la rottura dello strato esterno, pur richiedendo un rientro precauzionale a terra, non compromette immediatamente la pressurizzazione dell’aereo né la sicurezza dei passeggeri. Spetterà ora alle perizie tecniche sul Boeing chiarire l’origine precisa della lesione.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Dormo da zero a tre ore a notte». La premier giapponese Takaichi si vanta sui social, ma scoppia la polemica: «Imbarazzante»

2.

Parigi, accoltella tre donne per strada, una sarebbe incinta. Fermato un uomo – Il video

3.

Trump al veleno su Netanyahu: «Senza di me Israele sarebbe distrutto». E minaccia (ancora) l’Iran

4.

Insulti e gesti osceni contro una signora: «Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese». È polemica su un gruppo di giovani italiani a Bangkok – Il video

5.

Attacco al Pride di Berlino, ucciso l’attentatore Abdul Ballout. «Colpito a morte durante il blitz della polizia» – Il video