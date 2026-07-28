Il finestrino dell’aereo si incrina: il volo diretto a Dubrovnik è costretto ad un atterraggio di emergenza a Vienna

La crepa potrebbe essere legata alla semplice usura del materiale e dovrebbe aver interessato solo lo strato esterno

A meno di tre settimane dal pauroso incidente sul volo Ryanair Salonicco-Dublino, dove un passeggero ha rischiato di essere risucchiato per l’esplosione di un finestrino, un altro episodio innesca la paura per i finestrini ad alta quota. Un velivolo della Norwegian Air, partito da Oslo e diretto a Dubrovnik, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Vienna a causa dell’improvvisa incrinatura di un finestrino. Fortunatamente, in questo caso non si sono registrati feriti.

Perché però non serve allarmarsi: gli strati protettivi del finestrino

Nonostante l’allarme dei passeggeri, gli esperti invitano alla calma. Come sottolineato da Luka Popovic (redattore di Ex-Yu Aviation News ai media locali), se per il volo Ryanair il danno è stato causato dal detrito di un motore sul volo della Norwegian è ancora tutto da chiarire. La crepa potrebbe essere legata alla semplice usura del materiale. Popovic ricorda inoltre che i finestrini degli aerei commerciali sono composti da più strati protettivi: la rottura dello strato esterno, pur richiedendo un rientro precauzionale a terra, non compromette immediatamente la pressurizzazione dell’aereo né la sicurezza dei passeggeri. Spetterà ora alle perizie tecniche sul Boeing chiarire l’origine precisa della lesione.