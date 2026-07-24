Vasto incendio alle porte di Madrid. «Il rogo è al suo apice, impossibile controllarlo» – Il video

Migliaia gli evacuati. Le drammatiche parole di Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale, alla stampa

I terreni intorno a Madrid bruciano, sono migliaia gli evacuati è il rogo è «al suo apice» ed è impossibile da controllare. Lo ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. «L’incendio ha raggiunto il suo apice e al momento i vigili del fuoco non sono in grado di contenerlo», ha dichiarato Novillo ai giornalisti.

Oltre 40mila gli evacuati (e la cifra potrebbe aumentare)

Nella Comunità della capitale sono 40mila le persone evacuate o costrette a rimanere confinate e le autorità non escludono nuovi sgomberi nelle prossime ore a causa del forte vento, che continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Sul fronte investigativo, la Guardia Civil ha arrestato un uomo con l’accusa di aver provocato l’incendio nella provincia di Ávila, in Castiglia e León, che ha già devastato circa 9.000 ettari. Secondo gli investigatori, le scintille prodotte dall’utilizzo di un macchinario agricolo in un’area dove il suo impiego era vietato avrebbero innescato il rogo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, ci sarebbe una seconda persona indagata nell’ambito della stessa inchiesta.