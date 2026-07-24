Ultime notizie Abderrahim FakirCaldo recordCrisi Usa - IranMario RoggeroNazionale italiana
ESTERIEvacuazioneIncendiMadridSpagnaVideo

Vasto incendio alle porte di Madrid. «Il rogo è al suo apice, impossibile controllarlo» – Il video

24 Luglio 2026 - 20:49 Stefania Carboni
Migliaia gli evacuati. Le drammatiche parole di Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale, alla stampa
Google Preferred Site

I terreni intorno a Madrid bruciano, sono migliaia gli evacuati è il rogo è «al suo apice» ed è impossibile da controllare. Lo ha dichiarato Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. «L’incendio ha raggiunto il suo apice e al momento i vigili del fuoco non sono in grado di contenerlo», ha dichiarato Novillo ai giornalisti.

Oltre 40mila gli evacuati (e la cifra potrebbe aumentare)

Nella Comunità della capitale sono 40mila le persone evacuate o costrette a rimanere confinate e le autorità non escludono nuovi sgomberi nelle prossime ore a causa del forte vento, che continua a ostacolare le operazioni di spegnimento. Sul fronte investigativo, la Guardia Civil ha arrestato un uomo con l’accusa di aver provocato l’incendio nella provincia di Ávila, in Castiglia e León, che ha già devastato circa 9.000 ettari. Secondo gli investigatori, le scintille prodotte dall’utilizzo di un macchinario agricolo in un’area dove il suo impiego era vietato avrebbero innescato il rogo. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, ci sarebbe una seconda persona indagata nell’ambito della stessa inchiesta.

https://twitter.com/InfosFrancaises/status/2080606798088724886
Articoli di ESTERI più letti
1.

Finestrino rotto sul volo Ryanair, gli investigatori Usa attaccano O’ Leary: «Non deve parlare delle indagini»

2.

Putin beffato dall’Ucraina: così ora la Russia è costretta a importare petrolio dall’India

3.

Parla l’uomo risucchiato dal finestrino sul volo Ryanair: cosa gli succede quando sente il rumore di un aereo. L’appello: «Non fate come me»

4.

I due piloti ubriachi che volevano guidare un aereo con 160 passeggeri. La scoperta dei colleghi prima del decollo

5.

Cameriere italiano trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Chi era Francesco Forzieri: la passione per l’hip hop, il dolore di famiglia e amici

leggi anche
Incendi Sud Francia
ESTERI

Incendi nel Sud della Francia, oltre 44mila persone costrette a lasciare le case: liberati i cavalli per salvarli dalle fiamme – Il video

Di Olga Colombano