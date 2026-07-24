Incendi nel Sud della Francia, oltre 44mila persone costrette a lasciare le case: liberati i cavalli per salvarli dalle fiamme – Il video

Torna a bruciare la Gironda, a quattro anni dall'ultimo devastante incendio che devastò 30mila ettari di vegetazione. I roghi minacciano i centri abitati e c'è chi trova rifugio in mare

Continua a peggiorare l’emergenza incendi nel sud-ovest della Francia, dove un vastissimo incendio sta mettendo in difficolta il dipartimento della Gironda. Le fiamme hanno già distrutto quasi 13 mila ettari di foresta e, in appena due giorni, hanno costretto circa 44 mila persone, tra residenti e turisti, a lasciare le proprie abitazioni e le strutture dove si trovavano.

#BREAKING #FRANCE #Gironde #Incendie #Wildfires

Heartbreaking



FRANCE : MASSIVE WILDFIRE WHICH BROKE OUT IN SAUMOS ,(Jul 22) GIRONDE , IS STILL OUT OF CONTROL



The fire is now progressing toward Le Porge and Lege-Cap-Ferret.



More than 2,400 hectares have already been… pic.twitter.com/GphqIh3hVv — LW World News (@LW_WorldNews) July 23, 2026

Evacuata la penisola di Cap-Ferret

Nella notte l’incendio ha superato la linea tagliafuoco fatta dai vigili del fuoco per proteggere la penisola di Cap-Ferret. Il cedimento della linea di contenimento ha reso necessaria l’evacuazione immediata dei primi villaggi della zona e nei pressi del bacino di Arcachon, temendo un’ulteriore espansione del fuoco. Mentre migliaia di persone lasciavano l’area attraverso le vie di terra, centinaia di persone sono fuggite anche via mare, a bordo di imbarcazioni private, per allontanarsi dalla penisola minacciata dall’avanzata delle fiamme. Dalle aree colpite arrivano anche video drammatici di alcuni cavalli lasciati liberi dai proprietari per dare loro una possibilità di mettersi in salvo dall’incendio.

Danni e timori per il vento

Il bilancio provvisorio è pesante. Almeno 53 abitazioni e un campeggio sono stati distrutti dalle fiamme, mentre un vigile del fuoco è rimasto ferito, probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas. Sul posto sono impegnati circa 800 pompieri, che continuano a cercare di fermare l’incendio che sembra ancora fuori controllo. Le autorità temono che il forte vento previsto nelle prossime ore possa favorire una nuova propagazione delle fiamme, richiamando alla memoria i ricordi dei devastanti incendi che colpirono la Gironda nell’estate di quattro anni fa, nel 2022.

#feuxdeforêt ♬ son original – Association PSFDF @asso_psfdf Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées en raison de l'incendie de Saumos, en Gironde Toujours actif ce jeudi matin, le feu poursuit sa progression après une nuit de lutte intense Plus de 2 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes 500 soldats du feu restent engagés sur le terrain, tandis que de nouveaux renforts sont en cours d'acheminement Avec le lever du jour, les moyens aériens vont reprendre leurs rotations pour appuyer les équipes au sol et tenter de freiner la progression de l'incendie La situation demeure très évolutive. Respectez les consignes des autorités et évitez le secteur __ Christophe Bfft Évitez le secteur Facilitez l'accès aux secours #incendie

La Francia chiede aiuto all’Europa e l’appello di Macron

Di fronte all’aggravarsi dell’emergenza, la Francia ha richiesto l’attivazione del Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea. L’annuncio è arrivato dal presidente Emmanuel Macron, che ha confermato l’imminente arrivo di mezzi aerei inviati da diversi Paesi europei. Macron ha anche rivolto un pensiero ai vigili del fuoco impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento, sottolineando il loro coraggio e il loro impegno. Il presidente ha quindi invitato la popolazione a mantenere la massima vigilanza, ricordando che «ogni azione è importante per proteggere le nostre vite, le nostre case, le nostre foreste e i nostri paesaggi».

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026



