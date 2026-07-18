In fiamme un palazzo alle porte di Milano, morta nel rogo una coppia di anziani

L'incendio in un grande caseggiato di Cimiano. Evacuate decine di persone. Cosa sappiamo finora

Due persone anziane sono morte nel tardo pomeriggio di sabato dopo lo sviluppo di un incendio in un palazzo a Cimiano, alle porte di Milano. Altre due persone sarebbero rimaste intossicate. L’incendio ha interessato l’ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Cimiano, a est di Milano. Sul posto sono arrivati sei mezzi dei Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme, polizia e vigili. L’intero palazzo è stato evacuato, ma dall’appartamento al sesto piano sono stati estratti i corpi prima di una donna di 84 anni, sembra non autosufficiente, poi anche del marito 89enne. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

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In copertina: I Vigili del Fuoco in via padre Placido Riccardi a Cimiano, dove è scoppiato l’incendio (Ansa)