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In fiamme un palazzo alle porte di Milano, morta nel rogo una coppia di anziani

18 Luglio 2026 - 22:06 Alba Romano
Incendio Cimiano
Incendio Cimiano
L'incendio in un grande caseggiato di Cimiano. Evacuate decine di persone. Cosa sappiamo finora
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Due persone anziane sono morte nel tardo pomeriggio di sabato dopo lo sviluppo di un incendio in un palazzo a Cimiano, alle porte di Milano. Altre due persone sarebbero rimaste intossicate. L’incendio ha interessato l’ultimo piano di un grande caseggiato di sei piani in via padre Placido Riccardi a Cimiano, a est di Milano. Sul posto sono arrivati sei mezzi dei Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme, polizia e vigili. L’intero palazzo è stato evacuato, ma dall’appartamento al sesto piano sono stati estratti i corpi prima di una donna di 84 anni, sembra non autosufficiente, poi anche del marito 89enne. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.

Articolo in aggiornamento

In copertina: I Vigili del Fuoco in via padre Placido Riccardi a Cimiano, dove è scoppiato l’incendio (Ansa)

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