Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
ESTERIBelgioBruxellesIncendiInchieste

Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles: «Diversi morti e almeno sei dispersi»

14 Luglio 2026 - 15:21 Alba Romano
incendio-bruxelles-edificio
incendio-bruxelles-edificio
Il rogo si è sviluppato nella torre Oxy. I media locali: «Alcune persone sono state rinvenute senza vita nell'ascensore»
Google Preferred Site

Un incendio si è sviluppato questa mattina, martedì 14 luglio, nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore» del complesso, mentre «sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle».

L’incendio nella torre Oxy

Secondo il giornale nella mattinata di martedì era divampato un «piccolo incendio» al secondo piano dell’edificio, le fiamme si sono propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno».

In aggiornamento

Foto copertina: PEXELES/X1ntao ZHOU | Bruxelles

Articoli di ESTERI più letti
1.

La lettera di Trump sulla ripresa della guerra all’Iran: «Bombe su sito nucleare». Verso il blocco di Hormuz, Teheran: «Colpita nave Usa ostile»

2.

Strage in un pub a Bangkok, almeno 27 morti: il maxi incendio, l’esplosione sul palco, le vittime intrappolate nei bagni – Il video

3.

Vertice dei Volenterosi, alleanza tra Ucraina e 9 Paesi (tra cui l’Italia) per la difesa contro i missili balistici. L’Ira di Mosca: «Istigatori di guerra»

4.

«Remigrateli»: l’eurodeputata che denuncia la collega per razzismo

5.

Il piano di Meloni al vertice Nato con Trump: «Gelida? Di più». Il sospetto della trappola «come con Macron» e l’offerta sul petrolio in Libia

leggi anche
caldo record anno peggio resistenza come
ATTUALITÀ

Meteo, tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia. Giovedì salgono a 15 le città da bollino rosso: quando finisce l’ondata di caldo

Di Alba Romano
strage incendio bangkok
ESTERI

Strage in un pub a Bangkok, almeno 27 morti: il maxi incendio, l’esplosione sul palco, le vittime intrappolate nei bagni – Il video

Di Ygnazia Cigna
milano incendio cornaredo
ATTUALITÀ

Nuovo maxi incendio a Milano, fiamme in un’azienda di rifiuti: «Chiudete le finestre»

Di Ygnazia Cigna
incendi foreste piemonte catastrofe ecologica
SOSTENIBILITÀ

Il caldo record manda in fumo le foreste del Piemonte: «700mila alberi distrutti, è una catastrofe ecologica»

Di Gianluca Brambilla