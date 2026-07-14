Incendio in un edificio nel centro di Bruxelles: «Diversi morti e almeno sei dispersi»

Il rogo si è sviluppato nella torre Oxy. I media locali: «Alcune persone sono state rinvenute senza vita nell'ascensore»

Un incendio si è sviluppato questa mattina, martedì 14 luglio, nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir «alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore» del complesso, mentre «sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle».

L’incendio nella torre Oxy

Secondo il giornale nella mattinata di martedì era divampato un «piccolo incendio» al secondo piano dell’edificio, le fiamme si sono propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno».

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Foto copertina: PEXELES/X1ntao ZHOU | Bruxelles