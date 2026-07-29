La Russia vuole arrestare il creatore di Telegram per terrorismo

I servizi segreti accusano Durov di aver aiutato l'Ucraina

Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato di aver emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e Ceo di Telegram, cittadino russo con passaporto francese ed emiratino, con l’accusa di complicità nel terrorismo. «È stato emesso un mandato di arresto internazionale contro il Ceo di Telegram, P. Durov», accusato di «complicità nel terrorismo» nell’ambito di «un’indagine penale», ha dichiarato l’Fsb in un comunicato.

L’accusa sull’Ucraina

L’FSB ha dichiarato che le accuse si riferiscono alla mancata rimozione da parte di Telegram di materiale utilizzato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare e coordinare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica all’interno della Federazione Russa. Telegram è un’app di messaggistica crittografata fondata nel 2013, afferma di avere oltre un miliardo di utenti ed è ampiamente utilizzata da entrambe le parti nel conflitto tra Russia e Ucraina.

Pavel Durov

La Russia ha ripetutamente cercato di limitare l’uso di Telegram negli ultimi anni, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale MAX. Durov, nato in Russia ma ora in possesso di passaporto emiratino e francese, ha fondato l’equivalente russo di Facebook, VKontakte, prima di vendere la sua quota rimanente nel 2014 a seguito delle pressioni delle autorità russe. Le autorità francesi stanno indagando su Durov per presunte violazioni delle norme anticrimine da parte di Telegram e per la sua scarsa collaborazione con le forze dell’ordine. Durov nega ogni addebito.