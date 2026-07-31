Assalto a Ceuta, la Spagna contro il governo Meloni: «Da loro accuse false: perché non è colpa nostra». Continua l’ondata dal Marocco – La diretta

L’exclave spagnola è al centro di una delle più gravi crisi migratorie degli ultimi anni: circa 50 mila persone hanno attraversato il confine dal Marocco. Sanchez arriva a Ceuta, mentre la vicenda apre uno scontro politico europeo, con lo scontro tra il governo spagnolo e Roma sulla possibile sospensione di Schengen.

Sono circa 50 mila le persone che nelle ultime 24 ore hanno attraversato il confine tra Marocco e Ceuta, l’exclave spagnola sulla costa nordafricana sullo stretto di Gibilterra, passando dai valichi del Dique Sur o tentando la traversata a nuoto. Secondo le stime, almeno 24 migranti hanno perso la vita. Per fronteggiare la crisi, il governo spagnolo ha chiuso anche l’altra enclave di Melilla, situata più a est lungo la costa marocchina, e ha disposto l’invio dell’esercito a supporto della Guardia Civil. Nelle prossime ore è atteso a Ceuta il premier Pedro Sánchez, mentre le opposizioni, spagnole e non, lo accusano di aver contribuito ad alimentare la situazione. Dall’Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato di essere pronta a sospendere Schengen con la Spagna dopo un confronto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.