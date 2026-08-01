Precipita un aereo in Perù: 13 morti, 7 erano turisti italiani

Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma avrebbe perso i contatti dopo pochi minuti

Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia. «Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell’equipaggio sono deceduti», ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai giornalisti dal luogo dell’incidente, nel sud del Paese. Tra le vittime ci sarebbero secondo i media locali ben sette italiani, due spagnoli e due tedeschi. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di stato TV Perú. L’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.