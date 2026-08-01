Ultime notizie Caldo recordGiapponeImmigrazioneNazionale italiana
ESTERIIncidenti aereiPerùTurismo

Precipita un aereo in Perù: 13 morti, 7 erano turisti italiani

01 Agosto 2026 - 23:15 Alba Romano
Linee Nazca Perù
Linee Nazca Perù
Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma avrebbe perso i contatti dopo pochi minuti
Google Preferred Site

Almeno 13 persone sono morte nello schianto di un piccolo aereo che trasportava turisti diretti al famoso sito archeologico delle Linee di Nazca, in Perù. Lo riferisce la polizia. «Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell’equipaggio sono deceduti», ha dichiarato il maggiore di polizia Jorge Andrade ai giornalisti dal luogo dell’incidente, nel sud del Paese. Tra le vittime ci sarebbero secondo i media locali ben sette italiani, due spagnoli e due tedeschi. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Pisco, diretto a Nazca, con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo, riporta la televisione di stato TV Perú. L’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Perché c’è l’ondata dei migranti a Ceuta: la situazione nell’enclave e la sentenza della Corte suprema spagnola

2.

Migranti a Ceuta, 50 mila passano il confine. Cosa succede e cosa c’entra Schengen

3.

L’Italia sospende l’accordo di Schengen con la Spagna. Meloni: «Fatto per tutelare la sicurezza nazionale» – La diretta

4.

Task Force Air–Arabia: 400 militari italiani in missione “segreta” nel Golfo

5.

Il bacio dell’avvocato (sposato) beccato su TikTok con la collega 29enne: il caso di Nathaniel Cullerton e come ha perso 12 milioni – Il video

leggi anche
volo norwegian
ESTERI

Il finestrino dell’aereo si incrina: il volo diretto a Dubrovnik è costretto ad un atterraggio di emergenza a Vienna

Di Alba Romano
american airlines
ATTUALITÀ

Paura sul volo Roma-Filadelfia: sei assistenti di bordo si sentono male. L’aereo costretto ad un atterraggio d’emergenza a Dublino

Di Stefania Carboni
Michael O' Leary
ESTERI

Finestrino rotto sul volo Ryanair, gli investigatori Usa attaccano O’ Leary: «Non deve parlare delle indagini»

Di Alba Romano