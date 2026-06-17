Usa-Iran, Trump difende l’accordo: «Raggiunti tutti gli obiettivi prefissati e anche di più, la firma domani o venerdì» – La diretta

Il presidente Usa a margine del vertice G7 di Evian: «Oggi tutti felici dell'accordo, io sono il più duro. Con la nuova leadership iraniana possibile il cambio di regime»

I mediatori di Iran e Stati Uniti starebbero valutando di firmare il memorandum d’intesa di 14 punti da remoto già oggi, anziché di persona venerdì in Svizzera. A riportarlo è Axios citando alcune fonti, secondo le quali la firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell’accordo per lo Stretto di Hormuz. Anche se la tempistica sulla firma dovesse cambiare, l’incontro fra il vicepresidente JD Vance e il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf al Burgenstock hotel di Lucerna si terrà come previsto. Intanto, il presidente Usa Donald Trump ha difeso l’accordo ed tornato a minacciare di ricominciare a «sganciare bombe» se Teheran non si comporterà bene. «Non è un testo finale, è un protocollo di accordo – ha detto il leader americano in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fatah Al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian – e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste». Tutti gli aggiornamenti