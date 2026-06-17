Accordo Usa-Iran, cosa c’è nei 14 punti: il testo integrale. Verso la firma venerdì: due petroliere iraniane passano da Hormuz

La bozza visionata e diffusa dall'agenzia Bloomberg sull'accoro che Washington e Teheran dovrebbero sottoscrivere il 19 giugno in Svizzera. Scadenze, cifre e questione nucleare: i punti per il cessate il fuoco

Per la prima volta da due mesi a questa parte, alcune petroliere iraniane sono riuscite ad attraversare il blocco navale imposto da Washington nei porti del Golfo. A rilevarlo è la piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers, che parla di un movimento registrato proprio alla vigilia della firma dell’intesa tra Iran e Stati Uniti, attesa per venerdì. «Almeno due superpetroliere appartenenti alla National Iranian Tanker Company (Nitc), denominate Diona e Hero2, hanno oltrepassato il perimetro del blocco navale statunitense trasportando un totale di 3,8 milioni di barili di petrolio greggio iraniano», si legge nella nota della piattaforma, che successivamente ha aggiunto come anche una terza nave «con 1 milione di barili di petrolio» abbia superato il confine. Si tratta, conclude TankerTrackers basandosi su dati di tracciamento digitali confermati da immagini satellitari, delle prime esportazioni di greggio di Teheran in due mesi.

L’accordo Usa-Iran: firma venerdì a Lucerna e quadro sul petrolio

La firma del memorandum d’intesa è in programma venerdì al Burgenstock hotel di Lucerna, con i due capi negoziatori, il vicepresidente statunitense JD Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. Da quel momento partirà il countdown dei 60 giorni utili a chiudere l’intesa definitiva su nucleare, revoca delle sanzioni e sblocco dei beni iraniani congelati. Come anticipato dal Wall Street Journal, Washington consentirà a Teheran di tornare a vendere petrolio fin da subito, mentre l’Iran fa sapere che il blocco di Hormuz è già stato revocato prima ancora della firma ufficiale. L’effetto immediato si è visto sui mercati, con il greggio sceso ai minimi degli ultimi tre mesi, pur restando alto l’allarme sulle scorte. Anche la dichiarazione finale del G7 è intervenuta sul tema: «Ci impegniamo ad accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità internazionali legate allo Stretto di Hormuz e per incrementare le nostre riserve energetiche», hanno scritto i leader, salutando con favore «il potenziale del Canada di fornire una significativa capacità aggiuntiva al mercato globale nei prossimi anni».

I 14 punti del memorandum Usa-Iran nella bozza diffusa da Bloomberg

La bozza in 14 punti del memorandum, visionata e diffusa da Bloomberg News fissa scadenze, cifre e paletti pensati per trasformare il cessate il fuoco in un’intesa solida e duratura.